Ruptura inegável: Marco Silva com um pé fora do Sporting

As próximas horas poderão ser decisivas no que toca à continuidade de Marco Silva como técnico do Sporting - o treinador está enredado num grave confronto interno com o presidente do clube de Alvalade, Bruno de Carvalho, e a relação entre ambos deteriorou-se nas últimas 24 horas.

O «blackout» ontem decretado não esconde a cisão clara entre equipa técnica e o presidente leonino. Ao que tudo indica, a direcção estará na disposição de dispensar Marco Silva, encarando o mês de Janeiro como a altura ideal para redefinir, em termos técnicos, um novo rumo (que será escrutinado na assembleia que se pretende convocar).

Mas os dados disponíveis (Vavel Portugal junta-se a «A Bola» e «O Jogo») indicam que o treinador não estará disposto a sair do clube por decisão própria, já que considera ter a equipa do seu lado e condições técnicas para seguir como treinador do Sporting. Já o presidente considera que o treinador tem faltado ao respeito à estrutura directiva e que este deve alterar a sua filosofia de trabalho, no que toca à exigência desportiva e à aposta nos talentos da equipa B.