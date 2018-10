FC Porto: Retrospectiva de um duro 2014

É inegável que a segunda década do século XXI, com o Benfica de Jorge Jesus, tem trazido uma competetividade ao domínio do FC Porto a que não só os dragões, mas também todo o futebol português não estava habituado.

O primeiro assalto à hegemonia azul-e-branca deu-se em 2009/2010 e, nessa altura, a resposta do FC Porto foi com uma autoridade ao nível dos pergaminhos do clube e materializou-se com um tri-campeonato (dois desses três títulos foram conseguidos de forma invicta, algo que o clube nunca conseguira) mas os números mostram que nunca foi tão difícil para os dragões ganhar campeonatos como nesta altura (com os pontos feitos em 2011/2012 e 2012/2013 Jesus teria ganho dois dos três campeonatos de Jesualdo Ferreira).

Benfica sólido ameaça hegemonia portista

2014 fica marcado, para o FC Porto, como o ano em que um Benfica sólido e identificado com um treinador muito mais maduro depois dos erros do passado, tenta um novo assalto ao ciclo de vitórias da invicta. Para que melhor se perceba o que um eventual bi-campeonato dos encarnados significaria basta perceber-se que o Benfica de Jesus seria o primeiro bi-campeão português que não o FC Porto desde 1983/1984 e poderia finalmente dizer-se que Jorge Jesus bateu o pé à hegemonia do FC Porto como Eriksson fizera 30 anos antes.

A velha máxima de que qualquer plantel e qualquer treinador se arriscam a ser campeões no FC Porto já não convence ninguém no futebol português e, infelizmente para Paulo Fonseca, o actual treinador do Paços de Ferreira foi, no ano que agora termina, a personificação desta realidade e nem a chegada de Quaresma, a outra figura mais representativa do ano do FC Porto, a conseguiu disfarçar. A qualidade do treinador é inquestinável mas Paulo Fonseca não estava, no momento em que assumiu o FC Porto, pronto para a realidade que o esperava e o resultado foi catastrófico. Estes são, para mim, os dados que melhor ilustram essa catástrofe:

Depois de uma derrota em três campeonatos, o FC Porto versão 2013/2014, no campeonato, perdeu 7 vezes, uma delas em casa, algo que não acontecia desde Outubro de 2008 e essa mesma equipa conseguiu, nos únicos três jogos que fez em casa na Liga dos Campeões, destruir uma reputação feroz de fortaleza que o Estádio do Dragão tinha na europa do futebol e que impunha respeito a qualquer adversário.

Neste momento conturbado exigia-se uma atitude da parte de quem dirige os destinos azuis e brancos e a verdade é que o clube não fez por menos. Julen Lopetegui, o ex-selecionador espanhol de sub-21, foi o homem que Pinto da Costa escolheu para enfrentar esta época verdadeiramente decisiva para o clube e em que o campeonato e Liga dos Campeões são, mais que nunca, verdadeiras prioridades.

Com o basco veio uma série de nomes algo consagrados no futebol europeu, a maioria espanhola ou proveniente do campeonato espanhol. Jogadores novos como Brahimi, Cristian Tello, Aboubakar, Adrián López, Casemiro ou Martins Indi a juntar aos já respeitados Jackson, Herrera, Danilo ou Quaresma formam um plantel que é unanimemente reconhecido como o mais forte do FC Porto dos últimos anos e um dos mais fortes do futebol português. Esta atitude foi descrita por Mourinho como «a atitude dos campeões, que não se conformam».

Campanha europeia positiva, exigência interna inconclusiva

É difícil prever o que nos trará 2015 mas a avaliação geral até ao momento de Lopetegui e do FC Porto 2014/2015 não pode ser conclusiva. O FC Porto recuperou o prestígio que tinha na europa com uma das melhores fases de grupos de sempre do clube na Liga dos Campeões mas termina o ano depois de perder a oportunidade de vencer o Benfica em casa e colar-se à liderança do campeonato, pior que isso, o FC Porto perdeu em casa com o eterno rival e está agora a 6 pontos do primeiro lugar. Os portistas iniciarão o próximo ano sabendo que, para ser campeão, terão de contar com escorregadelas de um Benfica absolutamente concentrado no campeonato.

A incerteza reina no momento em que nos despedimos de 2014 e aguça o apetite para um 2015 que será, certamente, um grande ano no mais que conhecido confronto FC Porto x SL Benfica.