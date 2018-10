Tottenham goleia Chelsea na noite de Harry Kane

O Chelsea foi hoje derrotado pelo Tottenham por 5-3 em White Hart Lane, estádio dos «Spurs». Os golos do derby londrino foram marcados por Danny Rose, Townsend (de penalidade), Nacer Chadli e por duas vezes o avançado Harry Kane fez mossa na defesa «blue».

Pela equipa de José Mourinho marcaram o experiente central Terry, o mágico Hazard e o inevitável Diego Costa, que até abriu a contagem na partida. O treinador português culpou a arbitragem pela derrota: no rescaldo do desaire: «claro que odeio perder mas prefiro perder como aconteceu com o Newcastle, com uma exibição impecável do árbitro Martin Atkinson e uma exibição desafortunada da nossa parte. O sentimento é diferente quando se perde assim».

Já o antigo internacional argentino e treinador do Tottenham, Mauricio Pochettino, preferiu falar do bom resultado: «Foi uma grande exibição da equipa. São três pontos importantes para os jogadores e para os adeptos, para mostrar que tudo é possível».

A Premier League está muito intensa já que tanto Manchester City como o Chelsea têm os mesmos pontos no primeiro lugar: 46. A turma de Mourinho está em primeiro lugar porque o C de Chelsea vem primeiro do que o M de Manchester City no alfabeto. Se o campeonato terminasse hoje haveria direito a play-off para decidir quem seria o campeão inglês.