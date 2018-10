Reforço a título de empréstimo: Braga apresenta Geraldo

Custódio saiu ontem do Sporting de Braga, rescindindo amigavelmente com o clube; em sentido contrário chega à Pedreira o médio Geraldo, proveniente da Liga Desportivo de Maputo, num regime de cedência que irá durar até ao final da temporada.

O negócio do empréstimo acontece no seguimento lógico da parceria efectuada entre o clube bracarense e a formação de Moçambique, fundada em 1990. Geraldo, jovem médio de 22 anos, tem sido um dos mais vincados destaques do campeonato Moçambola - terá agora a chance de provar o seu valor na liga portuguesa.

O mercado tem agitado o SC Braga, que hoje viu também Sami, activo do FC Porto emprestado aos arsenalistas no arranque da época, sair para Vila do Conde, onde irá passar a vestir as cores do Rio Ave.

O extremo, que saltou do Marítimo para o FC Porto no fim da época passada, tinha, nos últimos dias, sido alvo de um processo disciplinar por parte da direcção bracarense - confirma-se hoje a sua saída de Braga.