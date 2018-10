Sem espaço no Liverpool, Suso assina pelo AC Milan

A caminhada no Liverpool não correu como esperado para Suso Fernández, jovem médio criativo de 21 anos, que em 2010 assinara contrato com o Liverpool. Chegado aos «Reds» ainda júnior, Suso ambicionava firmar os seus créditos em Anfield Road mas a falta de oportunidades na equipa principal ditou a sua saída para o AC Milan.

O médio internacional (detém um percurso recheado, com presenças em todas as selecções jovens) firmou hoje a sua saída de Liverpool, quando apenas tinha seis meses de contrato pela frente. O espanhol optou por assinar vínculo com o AC Milan, que deverá apostar na titularidade do espanhol, natural da cidade de Cádiz.

Sem espaço no plantel de Brendan Rogers, muito por culpa da afirmação de Lazar Markovic, Suso irá encontrar em Milão o compatriota Diego López, guarda-redes que jogou no Real Madrid antes de se transferir para os quadros dos «rossoneri».

«Todos no Liverpool agradecem o contributo de Suso neste clube e desejam a melhor das sortes para o seu futuro», escreveu o Liverpool no seu site oficial.