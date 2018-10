FC Porto procura pressionar o Benfica em Penafiel

Apesar de não estarem a fazer uma época nada má a nível de pontos no campenato (pese embora o facto de os adeptos não esquecerem a derrota no Dragão frente ao Benfica), os dragões ainda não conseguiram esta época uma série superior a 3 vitórias seguidas e terão hoje uma oportunidade de ouro para matare esse borrego, sabendo que as consequências se não o fizerem podem ser gravíssimas no campeonato, quer pelo possível aproximamento do Sporting quer pela possível descolagem do Benfica ruma ao total super-perseguido bicampeonato encarnado.

Porto sem Brahimi mas com obrigação de vencer

Assim, com a chance de jogar primeiro que o rival Benfica, o Porto procurará os três pontos sabendo que poderá pressionar os encarnados - sem o virtuoso Yacine Brahimi, agora a disputar a Taça das Nações Africanas, o Porto deverá confiar nas fintas de Quaresma e Tello e na condução de jogo do jovem espanhol Óliver. Na frente, o mortífero Jackson, artilheiro-mor da Liga, promete mais golos, ainda para mais frente a um Penafiel que já sofreu 20 golos no Municipal 25 de Abril, em jogos da Liga.

Pela frente, o FC Porto encontrará um opositor que vem de duas derrotas seguidas (a última das quais numa autêntica final com o Gil Vicente) e vê cada vez mais o perigo da lanterna vermelha, não podendo dar-se ao luxo de desperdiçar mais pontos. O Penafiel tem estado razoavelmente activo neste mercado de Inverno e apesar de ainda não tazer os reforços Calvente e Tiago Valente certamente que os jogadores que já faziam parte do plantel se quererão mostrar competitivos neste grande teste.

Penafiel de retalhos no sector defensivo

Do lado do FC Porto, depois de uma semana marcada por um jogo tranquilo para os menos utilizados, mas em que Evandro e Quintero se voltaram a destacar e a pedir mais minutos, o FC Porto deve atacar a batalha no 25 de Abril na máxima força para mais uma demonstração cabal da força não só do plantel, mas da equipa. Na deslocação a Penafiel tudo joga a favor dos Dragões: as ausências durienses são muitas (Haghighi está ao serviço do Irão na Taça Asiática, Coelho, Mbala e Tony estão castigados) e Quiñones, emprestado pelos portistas nem sequer foi convocado.

Espera-se um jogo interessante em Penafiel com esse aliciante de se perceber se o Porto consegue, no fim da primeira volta, a primeira série superior a 3 vitórias que seria um indicativo importante de um FC Porto com regularidade suficiente para fazer uma segunda volta mais produtiva que a primeira a nível de pontos.

Onzes prováveis do Penafiel x FC Porto