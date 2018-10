Benfica: Bernardo Silva vendido por 15 milhões de euros

A notícia foi avançada esta noite através de um comunicado do Benfica à CMVM: Bernardo Silva, médio formado na Luz, vai mesmo ficar no Mónaco em definitivo, já que o clube monegasco comprou o seu passe por 15,7 milhões de euros.

O médio criativo fora emprestado pelo Benfica no início da época e as suas exibições às ordens de Leonardo Jardim têm comprovado que o talento do jogador de 20 anos é digno de uma aposta regular - deixa o Benfica sem nunca ter tido a oportunidade de mostrar a Jorge Jesus o seu valor na casa que o viu crescer.

A venda, hoje tornada pública, já estaria acordada desde o momento da cedência - teoria que foi muito veiculada pela generalidade da imprensa desportiva portuguesa e até estrangeira, que ligava o agente e intermediário Jorge Mendes aos negócios das hipotéticas vendas de Bernardo, Cavaleiro e Cancelo.

Leia aqui o comunicado do Benfica:

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, em cumprimento do disposto no artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários, informa que chegou a acordo com o AS Mónaco para a transferência a título definitivo dos direitos desportivos e económicos do atleta Bernardo Silva, pelo montante de € 15.750.000 (quinze milhões e setecentos e cinquenta mil euros).»