Taça da Liga: Benfica apura-se, Sporting e Porto escorregam

Terceira ronda da fase de grupos da Taça da Liga com resultados para todos os gostos no que aos grandes concerne: o Benfica viajou a Moreia de Cónegos para vencer o Moreirense por 0-2, com golos de Jonas e Derley; o Sporting esteve a vencer no Restelo por confortáveis 0-2 mas acabou por ver o Belenenses lutar afincadamente por uma reviravolta no marcador, 3-2 com golos de Camará (2) e Dálcio. O FC Porto, reduzido a nove jogadores, saiu de Braga com um empate 1-1.

Bis de Ryan Gauld não foi suficiente para manietar o Belenenses

No melhor jogo do jovem escocês Ryan Gauld, o Sporting entrou mandão no Restelo e rapidamente colocou-se em vantagem com dois golos de Gauld. Com muitos jogadores das reservas mas nenhum júnior em campo (como fora prometido), o Sporting ganhou vantagem de dois golos mas a ligeireza da atitude leonina após dormir sobre a vantagem valeu-lhe uma reacção tenaz do Belenenses, que com bis de Abel Camará e tento de Dálcio roubou os pontos ao Leão.

Benfica passeou classe de Jonas em Moreira de Cónegos

Numa deslocação tranquila a Moreira de Cónegos, o Benfica debateu-se com a qualidade colectiva da formação de Miguel Leal, mas acabou por impôr a sua maior capacidade num jogo em que não precisou de forçar o ritmo nem de acelerar a todo o gás. A primeira parte, sonolenta, deu lugar a um segundo tempo mais mexido onde os golos acordaram os espectadores: Jonas, sempre refinado no toque de bola, abriu a contagem com classe e Derley completou o 0-2 final.

No festival dos cartões, Porto levou um ponto de Braga mesmo reduzido a nove

Numa partida banhada pelos cartões amarelos e vermelhos, foi o Porto a ganhar vantagem no marcador, através de um golo de Evandro, marcado a partir da marca de grande penalidade. A resposta arsenalista chegou no arranque da segunda parte, com o experiente Alan a empatar a contenda. Helton foi gigante intransponível na baliza portista numa partida em que os cartões roubaram o espectáculo - o Porto saiu de Braga com um ponto mesmo reduzido a nove jogadores, devido às expulsões de Reyes e Evandro.

Os grupos A e B estão já definidos: o Benfica passou o grupo A com nove pontos sem sequer sofrer golos nas três partidas; no grupo B, o Marítimo logrou qualificar-se, com sete pontos. Sporting e Porto, apesar das escorregadelas, ainda lideram os seus respectivos grupos e apenas dependem de si para se qualificarem.

Classificações dos grupos da Taça da Liga:

GRUPO A J V E D P GM GS Benfica 3 3 0 0 9 7 0 Moreirense 3 1 1 1 4 3 3 Arouca 3 1 0 2 3 1 6 Nacional 3 0 1 2 1 1 3

GRUPO B J V E D P GM GS Marítimo 3 2 1 0 7 4 2 Sp. Covilhã 3 2 0 1 6 6 5 Estoril 3 1 1 1 4 6 4 Gil Vicente 3 0 0 3 0 1 6

GRUPO C J V E D P GM GS Sporting 3 2 0 1 6 5 3 Belenenses 3 1 2 0 5 5 4 Vitória Setúbal 2 1 1 0 4 4 2 Boavista 2 0 1 1 1 0 1 Vitória Guimarães 2 0 0 2 0 0 4