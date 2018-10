Primeira Liga: Sporting ganha esperança com quedas dos rivais

A 18ª jornada da Liga Portuguesa de Futebol ficou marcada pelos deslizes da maioria das equipas que lutam pelos lugares cimeiros da tabela classificativa, o que permitiu ao Sporting - que conseguiu vencer em casa os estudantes da Académica de Coimbra - se aproximar dos concorrentes directos, reduzindo a diferença pontual para o primeiro posto, ocupado pelo Benfica.

As surpresas começaram logo no Sábado, dia 24, no jogo inaugural da jornada, com o Vitória de Guimarães a receber em casa o último classificado Gil Vicente, não sendo capaz de levar a melhor sobre a equipa orientada por José Mota. Os vimaranenses ainda estiveram a perder por 2-0, mas conseguiram igualar o marcador no final da partida, aos 93', por intermédio de André André, evitando o pior.

No domingo, o Sporting recebeu e venceu a Académica por 1-0, num jogo que apenas se decidiu à passagem do minuto 76', após uma boa assistência de William para o cabeceamento de Tanaka defendido por Lee para a frente, onde apareceu João Mário para encostar de cabeça e marcar o golo que acabaria por ser decisivo nesta jornada.

Mais tarde, o FC Porto entrava em campo na Madeira, onde seria surpreendido pelo Marítimo logo aos 32', com Bruno Gallo a facturar para os insulares. A equipa liderada por Lopetegui revelou-se incapaz de inverter este resultado até ao final da partida. Por fim, havia ainda tempo para mais um resultado inesperado: a derrota do SC Braga no reduto do Boavista, por 1-0, num golo marcado numa fase já tardia do jogo, aos 82'.

No último jogo desta ronda, ontem, o SLBenfica entrava em campo no estádio da Mata Real, para defrontar o Paços de Ferreira de Paulo Fonseca com o intuito de alargar a vantagem para os dragões. Porém, as águias não conseguiram aproveitar a escorregadela portista para se lançarem de uma forma que se podia revelar importantíssima na corrida pelo título, perdendo por 1-0, na sequência de uma grande penalidade convertida por Sérgio Oliveira, já decorridos 90 minutos da partida. Deste encontro, fica ainda uma nota para o penalty falhado por Lima à barra aos 18 minutos, que poderia ter condicionado o rumo da partida e facilitado a tarefa encarnada.

Olhando resumidamente para os restantes jogos, o Moreirense perdeu em casa por 3-2 com o Nacional da Madeira (o golo da vitória foi marcado aos 92 minutos por Lucas João), o Vitória de Setúbal recebeu e venceu o Rio Ave por uns expressivos 4-1 (a equipa vila-condense começou o jogo a vencer, com um golo de Ukra aos 26'), o Belenenses concedeu um empate caseiro (0-0) perante o Penafiel e o Estoril Praia conquistou novamente 3 pontos, vencendo por 1-0 o Arouca no estádio António Coimbra da Mota e subindo para o oitavo lugar da classificação.

A segunda volta da Liga Zon Sagres veio tornar mais renhida a luta entre os três grandes, com o Sporting a surgir como o principal beneficiador dos sobressaltos das restantes equipas.

O Benfica lidera o campeonato com 46 pontos, mantendo os mesmos 6 pontos de avanço para o FC Porto e, agora, 7 para o Sporting, que passou a deter uma vantagem de 4 pontos em relação ao Vitória de Guimarães (35 pontos), que assume o quarto lugar, à frente do SC Braga (31 pontos).