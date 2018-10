João Pereira apresentado hoje no Hannover

Estava fora dos cálculos do treinador Nuno Espírito Santo e a sua saída estava escrita no horizonte: João Pereira saiu finalmente do Valência, tendo chegado a acordo com o clube alemão Hannover. O lateral luso será hoje apresentado, rescindido que está o contrato com o clube «che».

A informação foi avançada pelo diário desportivo Record, que garante que o jogador assinou um contrato de pequena duração com os germânicos - o vínculo laboral durará até final da temporada, altura em que o internacional português de 30 anos poderá ponderar a continuidade na Bundesliga.