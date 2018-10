Athletic qualifica-se para as meias da Taça do Rei

O Athletic venceu em casa o Málaga por 1-0 depois de ter empatado a zero na deslocação a Málaga. O golo foi marcado por Aduriz ao minuto 48 após assistência do extremo Susaeta.

Com este resultado a equipa de Bilbau qualificou-se para as meias finais da Taça do Rei onde vai encontrar o Espanyol com a primeira mão no Estádio de San Mamés a 11 de fevereiro e a segunda a 4 de março em Barcelona.

Na outra meia final terá o Barcelona frente ao Villarreal sendo que o primeiro jogo será em Barcelona e a decisão será em Villarreal. Se o Athletic e o Barça se encontrarem na final será um jogo entre as duas equipas com mais Taças do Rei, 23 e 26 respectivamente. Sendo que a equipa de Bilbau não vence a prova desde a época 1983/84, numa final contra o Barcelona e a última vitória dos Blaugrana foi em 2011/12 frente a este mesmo Athletic.