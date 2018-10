Fecho do mercado de transferências

00:29. Piqueti, médio da formação do SC Braga, foi cedido pelos bracarenses ao Gil Vicente.

23:58. O avançado Rui Fonte, do Benfica, assinou contrato de empréstimo com o Belenenses.

23:32. O Newcastle emprestou Gael Bigirimana, Kevin Mbabu, Shane Ferguson, Remie Street e Haris Vuckic aos escoceses do Rangers.

23:24. Ryan Bertrand, inglês que joga nos corredores laterais, abandona o Chelsea e reforça o Southampton.

23:09. O extremo argentino Lucas Ocampos, do Mónaco, foi agora cedido ao Marselha.

22:50. O extremo veloz Aaron Lennon, do Tottenham, foi emprestado ao Everton de modo a ser titular na Premier League.

22:21. Informação de última hora: Rolando, central do FC Porto, vai mesmo reforçar o Anderlecht, por empréstimo.

22:04. O central argentino Ezequiel Muñoz foi cedido pelo Palermo ao Sampdoria.

22:21. Confirmação oficial da vinda de Cristian Alex para o Marítimo.

22:18. O extremo Hernâni, que deu nas vistas do Vitória SC, assinou contrato com o FC Porto.

22:05. O jovem médio Tom Ince foi cedido pelo Hull City ao Derby County.

22:02. O Vitória de Guimarães contratou dois jogadores do Bharat FC, equipa do campeonato indiano: Manish Mathani e Israil Gurung.

21:56. A Juventus reforçou-se com o jovem promissor Andrés Tello, jogador de apenas 18 anos, proveniente do Envigado, clube da Colômbia.

21:49. O extremo do Chelsea Mohamed Salah assinou contrato de empréstimo com a Fiorentina, após a confirmação da ida de Juan Cuadrado para os londrinos.

21:36. O central Hugo Basto, dos quadros do SC Braga, abandonou o AXA em definitivo, para reforçar o Arouca.

20:18. O rápido extremo Wilfried Zaha, cujo passe pertencia ao Manchester United, assinou, em definitivo, pelo Crystal Palace.

19:49. Génova reforça-se com dois novos jogadores agora garantidos: veterano avançado Marco Borriello (transferência) e o marroquino Zakarya Bergdich (a título de empréstimo).

19:11. O Benfica apresentou oficialmente jovens jogadores: Vitali Lystsov, Carlos David e Flávio Silva. O defesa russo vem do União Leiria, o brasileiro Carlos David vem por empéstimo do Vilafranquense e Flávio Silva chega do Torreense.

17:44. Simeon Slavchev, médio búlgaro do Sporting, vai ser emprestado ao Bolton.

17:24. Ustaritz, que era jogador do Arouca, rescindiu com o clube e assinou vínculo com o Penafiel.

16:21. Yakubu, ponta-de-lança nigeriano experiente, volta ao futebol inglês, agora para representar o Reading, do segundo escalão.

15:58. O médio de 18 anos Carlos Strandberg assinou contrato com o CSKA Moscovo, por cinco temporadas, deixando o Hacken, da Suécia.

15:39. O Stoke City decidiu emprestar o experiente central alemão Robert Huth ao Leicester até final da temporada.

14:45. O defesa central Gabriel Paletta abandona o Parma em definitivo para ingressar no AC Milan.

14:40. Alessandro Matri, avançado italiano, regressa à Juventus, cortesia de um empréstimo do Génova.

14:32. O avançado brasileiro de 23 anos Deyverson é reforço do Colónia, da liga alemã, por empréstimo do Belenenses.

14:12. Marcelo Díaz, médio defensivo chileno, deixa o Basileia e assina contrato com os alemães do Hamburgo.

14:06. O Vitória de Guimarães garantiu a contratação do brasileiro Rômulo, de 22 anos, proveniente do futebol cipriota.

11:45. É oficial: o extremo alemão Schurrle deixa o Chelsea e reforço o Wolfsburgo por uma quantia milionária.

11:32. Pedro Mendes é dado como o alvo de última hora do Sporting para reforço do centro da defesa. O antigo jogador dos Leões pode chegar por empréstimo do Parma.

11:21. Luca Antonelli é formalmente jogador do AC Milan, confirmado que está o acordo definitivo de 4,5 milhões de euros com o Génova.

10:04. Deyverson, avançado do Belenenses, irá jogar na Bundesliga, avança o diário desportivo Record. Segundo o jornal, o brasileiro irá reforçar o Colónia.

9:53. O Benfica decidiu emprestar o avançado brasileiro Michel ao Penafiel, até ao fim da temporada.

23:41. Fábio Silva, jogador atleta do Torreense, tem dado nas vistas no CNS e vai agora jogar pelo Benfica, que ganhou a corridas a vários interessados.

22:53. Mário Felgueiras, guarda-redes luso de 28 anos, vai jogar Konyaspor, depois de ter rescindido com o Cluj, da Roménia.

22:48. A AS Roma anunciou que chegou a acordo para contratar o reforço Victor Ibarbo, proveniente do Cagliari. O empréstimo contempla a opção de compra de 12,5 milhões de euros.

15:32. O lateral luso Antunes, canhoto que joga no Málaga, irá representar os ucranianos do Dinamo Kiev, fazendo companhia a Miguel Veloso. Seu passe custará 6 milhões de euros.

15:29. O Marítimo perdeu Maazou mas encontrou reforço para o ataque: Moussa Marega, de 23 anos, que jogava no Ésperance Tunis, da Tunísia.

15:15. O médio brasileiro Anderson, jogador do Manchester United, rescindiu com o clube de Old Trafford.

15:05. Ao que tudo indica, a vinda do brasileiro Uvini para Alvalade foi cancelada.

14:40. O novo valor Paul-Jose M'Poku, do Standard Liège, foi cedido aos italianos do Cagliari.

14:28. O defesa Luca Antonelli, do Génova chega ao AC Milan por empréstimo até final da temporada.

12:56. O Boavista reforçou-se hoje com o gabonês internacional Aaron Appindangoye, defesa central de 22 anos que jogava no Mounana.

22:49. Alain Traoré, jogador de 26 anos da Ligue 1, pertencente ao Mónaco, foi cedido pelo clube de Leonardo Jardim ao Lorient.

22:38. Álvaro González, jogador italo-uruguaio de 30 anos, cujo passe pertence à Lazio, foi emprestado pelos romanos ao Torino.

22:28. Rumores na imprensa italiana dão conta do interesse do Manchester United na contratação do médio belga Radja Nainggolan, da AS Roma.

21:51. Lucas Souza, brasileiro dos quadros dos italianos do Parma que chega a Moreira de Cónegos por empréstimo do clube da Série A, volta a Portugal, depois de já ter alinhado pelo Olhanense.

19:00. Já é dado oficial: Seydou Doumbia, avançado de 27 anos, trocou o CSKA Moscovo pela AS Roma, indo assim reforçar a formação de Totti e companhia. Doumbia irá ocupar a vaga de Destro, que ingressou no AC Milan.

18:21. A imprensa italiana dá já como certa a ida do defesa Bruno Uvini para o Sporting, num acordo de empréstimo alcançado com o Nápoles. O defesa de 23 anos ficará no Sporting até final da época.

18:04. Bryan Ruiz, avançado costa-riquenho de 29 anos, já foi oficialmente dado como reforço do Levante: o Fulham aceitou emprestar o jogador.

17:15. Darren Fletcher, médio experiente do Manchester United, optou por seguir a sua carreira no West Ham, rescindindo com o clube de Old Trafford. Falta a confirmação oficial.

16:45. Joseph Duncan, médio industrioso do Gana, ingressa a longo prazo na Sampdoria, saindo assim definitivamente do Internazionale.

16:40. O médio grego Ionnis Fetfatzidis, de 24 anos, foi emprestado pelo Génova ao Chievo, de forma a acumular mais minutos em campo.

16:13. Rolando, defesa internacional do FC Porto, procura ainda clube para prosseguir a sua carreira: últimos dados indicam que o português rejeitou a ida para o Anderlecht.

15:50. Andrea Mantovani, defesa experiente de 30 anos, ingressou no Perugia, abandonando o Palermo, clube que antes detia o seu passe.

15:12. O grego Charis Mavrias, médio ofensivo de apenas 20 anos, foi emprestado pelo Sunderland aos gregos do Panathinaikos, clube onde foi formado.

14:06. Sérgio Semedo vai ingressar no Gil Vicente, vindo da Segunda Liga, do Olhanense. O jogador pertence ao Marítimo, que o emprestou.

13:01. Felipe Santana, defesa central brasileiro de 28 anos, assinou pelo Olympiakos de Vitor Pereira, emprestado pelos alemães do Schalke 04.

12:48. O agente do alemão Schurrle garantiu, ontem, que o Wolfsburgo e o Chelsea chegaram a um acordo verbal para a ida do extremo para a Bundesliga.

12:07. O Chelsea está prestes a ceder, por empréstimo, o jovem avançado croata Stipe Perica aos italianos da Udinese.

10:00. O Mónaco emprestou o jogador espanhol Borja López, jovem de 20 anos, ao Deportivo da Corunha.

8:20. O guarda-redes Ben Amos, dos quadros do Manchester United, foi cedido ao Bolton, de modo a ganhar mais minutos, algo que não tem acontecido em Old Trafford.

7:28. Wilson Eduardo, extremo cujo passe pertence ao Sporting, deixou o Dinamo Zagreb e ingressou, por empréstimo, no clube holandês ADO Den Haag.

7:25. Jack Cork, defesa de 25 anos que pertencia aos quadros do Southampton, deixou os «Saints» e assinou pelo Swansea.

7:10. O médio virtuoso Hernan Pérez foi emprestado ao Valladolid pelo Villarreal.

6:54. Altaír Júnior é o novo reforço do Sporting de Braga; o jogador brasileiro, que passou pela formação leonina, assinou por duas épocas e meia.

6:34. O canhoto holandês Urby Emanuelson, que jogava pela AS Roma, assinou contrato com o Atalanta, numa transferência a custo zero.

6:25. O jogador Scott Sinclair, médio ofensivo inglês de 25 anos do Manchester City, foi cedido ao Aston Villa.