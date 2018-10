Rumo às meias-finais: Javier Balboa faz dois golos na CAN

Javier Balboa marcou dois golos na qualificação inédita da Guiné Equatorial para as meias da CAN. O jogador do Estoril marcou de grande penalidade em cima da hora, levando o jogo para o prolongamento e de livre já no tempo extra.

De salientar que a arbitragem a cargo de Rajindraparsad Seechurn, foi muito controversa: a grande penalidade e livre (brilhantemente executado pelo ex-Benfica) que deram os golos de Balboa foram muito controversos e contestados. A vitória sobre a Tunísia por 2-1 leva a equipa da Guiné Equatorial para as meias finais onde vai defrontar o favorito Gana.