Sporting: contratação do central Bruno Uvini falhou

O negócio da vinda de Bruno Uvini para o Sporting esteve prestes a concretizar-se mas pormenores negociais referentes a modos de pagamento deixaram cair por terra a transferência do defesa central de 23 anos, dos italianos do Nápoles. O jogador via com bons olhos a mudança para Lisboa, perspectivando a titularidade no reino de Alvalade, algo que não acontece na formação napolitana.

A transferência, por empréstimo, de Uvini esteve perto da confirmação mas acabou por ser inviabilizada no dia 31 de Janeiro. O próprio atleta, formado no São Paulo, confirmou que as negociações iam bem encaminhadas e até revelou que o técnico Rafa Benítez o aconselhou a ingressar no Sporting: «Rafa Benítez disse-me para aceitar», confirmou o defesa.

O defesa central seria o segundo reforço para o eixo central do quarteto defensivo leonino neste mercado de Janeiro de 2015, seguindo-se ao brasileiro Ewerton, que chegou por empréstimo do Anzhi. Acaba por se juntar a Ricardo Costa nos alvos falhados do Inverno.