Pep Guardiola poderá assumir o cargo de treinador do Manchester City. A Imprensa alemã dá conta que o treinador espanhol não pensa em renovar contrato com o clube bávaro podendo assim fazer parte do projecto dos «Citizens» ou da selecção do Qatar.

O chileno Manuel Pellegrini poderá ter o cargo em perigo devido às más campanhas da equipa nas competições europeias.