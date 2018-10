Benfica B perde na deslocação a Viseu

O Benfica B perdeu por 2-0 na deslocação a Viseu. A equipa da casa foi sempre mais forte e converteu essa superioridade através de Luisinho aos 61 minutos e Sandro Lima aos 85. Com este resultado o Benfica B está em quinto com 41 pontos, enquanto que o Académico de Viseu fica em 13º com 36 pontos.

Académico - Ivo, Ricardo Ferreira, João Ricardo, Eridson, João Amorim, Clayton (Tiago Borges, 78'), André Sousa, Tiago Almeida, Gabi, Luisinho (Alex Porto, 88') e Fábio Martins (Sandro Lima, 60').

Benfica B- Bruno Varela, Nelson Semedo, Víctor Lindelof, Vitalii Lystcov, Pedro Rebocho, Alexandre Alfaiate, Pawel Dawidowicz, Renato Sanches (João Carvalho, 21'), Nuno Santos (Flávio Silva, 80'), Victor Andrade e Oliver Sarkic (Clésio Bauque, 69').

Resulstados da 26ª jornada da Segunda Liga:

União-Porto B 5-1

Feirense-Aves 1-0

Covilhã-Beira-Mar 2-0

Leixões-V. Guimarães B 0-1

Atlético-Tondela 0-1

Oriental-Portimonense 2-2

Sporting B-Olhanense 2-1

Oliveirense-Trofense 3-1

Braga B-Chaves, 2-3

Marítimo B-Freamunde 1-0

Santa Clara-Farense, 1-1