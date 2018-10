Provocação no Caldéron: adeptos do Atleti cantaram por Casillas

Os adeptos do Atlético de Madrid festejaram o primeiro golo da sua equipa na goleada imposta ao Real Madrid (4-0 no Vicente Caldéron) com cânticos de «Iker, Iker, Iker», o habitual cântico de apoio que os apoiantes do Real reservam para o seu capitão.

Ao minuto 13, Iker Casillas deixou passar a bola por baixo da mão depois do remate do português Tiago. Um coro que voltou a soar após o segundo tento embora Casillas não tivesse culpa nesse golo. O guarda redes assegura que não houve falha sua: «Erro? Desde logo asseguro que não. A bola passou por Nacho e Varane e desviou um pouco. Não foi um erro».

Com esta derrota a equipa «Merengue» continua em primeiro com 54 pontos mais um que o Barcelona que venceu na sua deslocação a Bilbau (5-2) e mais quatro que o Atlético que está em terceiro.