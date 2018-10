Sporting quer interdição do Estádio da Luz

O Sporting quer a interdição do Estádio da Luz. Depois de terem empatado a um na 20ª jornada, a direcção presidida por Bruno de Carvalho argumenta que o mau comportamento dos adeptos vermelhos deve ser punido duma forma veemente.

Lembremos que o Benfica foi multado pela Liga mas o Sporting baseia-se no ponto 1 do artigo 182 para pedir uma sansão mais grave: «O clube cujo sócio ou simpatizante, designadamente sob a forma coletiva ou organizada, agrida fisicamente espectador ou pessoa presente dentro dos limites do recinto desportivo, antes, durante ou depois da realização do jogo, de forma a causar lesão de especial gravidade, desde que esta revista caráter permanente ou provoque perigo para a vida, é punido com a sanção de realização de jogos à porta fechada a fixar entre o mínimo de um e o máximo de dois jogos».

Esta queixa pode levar a Liga a abrir um processo que seja mais tarde analisado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.