FC Porto x Guimarães na Liga NOS (1-0)

O FC Porto dominou com clareza a primeira metade. No segundo tempo, o Vitória tentou e até conseguiu sair algumas vezes, mas nunca sem criar grande perigo, para a baliza de Fabiano. A formação azul e branca soma assim 3 pontos, e continua na perseguição ao líder, Benfica.

Final do Encontro

O árbitro Nuno Almeida dá ordem para se jogar mais 3 minutos.

88'. Cruzamento na esquerda, e Hernâni ao segundo poste a ver o golo negado por Assis, que fez uma brilhante defesa, que depois, teve de completar com um corte de pés, para canto.

86'. FC Porto - Substituição - Sai Quaresma, Entra Hernâni

Danilo também não poderá jogar no Bessa.

83'. Cartão amarelo para Danilo.

Danilo a rematar para a defesa de Assis. Passa o perigo!

Grande oportunidade!

82'. Livre indirecto a favor do Porto, dentro da área do Vitória.

O treinador vimaranense a colocar tudo em campo, na procura do golo da igualdade.

81'. Vitória de Guimarães - Substituição - Sai Alex, Entra Tomané

Rui Vitória vai mexer de novo na equipa.

80'. Óliver a rematar muito por cima!

Casemiro e Alex Sandro irão falhar o encontro com o Boavista, por acumulação de amarelos.

78'. Cartão amarelo para Casemiro.

76'. Quaresma a bater o livre na direita, Marcano a desviar de cabeça ao segundo poste, e Maicon a cabeçear ao lado da baliza.

74'. Vitória de Guimarães - Substituição - Sai B.Saré, Entra Zitouni

72'. Bastante nervosos, os jogadores do Vitória, o que está a originar bastantes lances em que entram sem pés, nem cabeça.

71'. Cartão amarelo para Bernard.

O treinador adjunto de Lopetegui, Rui Barros recebeu ordem do árbitro do encontro, para abandonar o banco de suplentes.

69'. Cartão amarelo para Cafú.

66'. Cartão Amarelo para Alvez.

FC Porto - Substituição - Sai Brahimi, Entra Tello

64'. FC Porto - Substituição - Sai Herrera, Entra Ruben Neves

62'. Após contra-ataque do Vitória, Bernard a receber a bola, e a chutar fraco e enrolado.

61'. O Vitória vai tendo mais bola do que na primeira metade, mas sem conseguir criar jogadas colectivas, que cheguem ao último terço ofensivo.

58'. Vitória de Guimarães - Substituição - Sai Sami, Entra Gui

Números oficiais: 26108 espectadores no Dragão

52'. Após livre do Vitória na esquerda, e ressalto dentro da área, a bola a sobrar para Alvez que remata para a defesa de Fabiano.

Recomeça a partida

O FC Porto vai dominando o jogo sem dificuldades. O Guimarães ainda apenas conseguiu criar uma ocasião de perigo, mas de bastante longe. O Porto já podia estar a vencer por mais, se tivesse aproveitado todas as oportunidades que já desperdiçou. Se assim continuar, o Porto deverá vencer sem dificuldades.

Intervalo

O árbitro a dar mais 1 minuto de compensação.

44'. Cafu a rematar de muito longe. Passa o perigo.

43'. Aproxima-se o intervalo, e o Porto não facilita em nada.

36'. Cartão amarelo para B. Saré.

31'. Óliver a descobrir Brahimi sozinho, que desviou de Assis, para o golo. Josué ainda tocou, mas não evitou o primeiro dos dragões.

GOLOOOOOOOOOO! PORTO! PORTO!

30'. Jackson por duas vezes perto do golo! Da primeira, Assis a defender, e na segunda, a atirar de cabeça por cima.

27'. Cartão Amarelo para Alex Sandro.

25'. Grande pontapé de Casemiro, na conversão de um pontapé livre a cerca de 30 metros. Assis amarrou sem dificuldades.

23'. Grande pressão azul e branca, a encostar os vimaranenses bem lá atrás.

20'. Grande cruzamento vindo da esquerda, e Herrera a não acreditar na possibilidade de cabeceamento, e a deixar escapar grande oportunidade de colocar o Porto em vantagem.

19'. Grande oportunidade para Danilo, que atira ao lado!

14'. Danilo a ganhar o canto.

11'. A defesa do Vitória a errar de novo, e Assis a salvar, evitando o remate de Quaresma.

9'. João Afonso a facilitar e a perder a bola para Quaresma que tocou a bola para Martínez, que após simulação de remate, chuta por cima.

Cerca de meia casa, no Dragão.

7'. O Porto com grande posse de bola, sem permitir que o Guimarães pegue no jogo.

4'. Após jogada de insistência do FC Porto, Ricardo Quaresma a centrar para o cabeceamento desviado de Jackson Martínez.

2'. O Porto a entrar pressionante na frente.

Apito inicial

20.27. Quase tudo pronto para o pontapé de saída.

20.09. As duas equipas vão aquecendo.

SUPLENTES DO GUIMARÃES: Douglas, Moreno, Nassim, Tomané, Otávio, Gui e Valente.

19:59. EQUIPA DO GUIMARÃES: Assis, Bruno Gaspar, João Afonso, Josué e Breno; Bouba, Cafú e Bernard; Alvez, Sami e Alex.

SUPLENTES DO FC PORTO: Helton, Indi, Ruben Neves, Quintero, Hernani, Tello e Aboubakar.

19:57. EQUIPA INICIAL DO FC PORTO: Fabiano, Danilo, Maicon, Marcano e Alex Sandro; Casemiro, Herrera e Oliver; Quaresma, Jackson e Brahimi.

19:35. «O FC Porto é uma equipa forte, tem qualidade, um adversário difícil que ganhou os dois últimos jogos para o campeonato, depois de ter perdido com o Marítimo, por isso será sempre complicado. De qualquer forma, vamos enfrentar o jogo com confiança e vontade de conquistar os três pontos», declarou o técnico vimaranense Rui Vitória.

19:30. «Espero um jogo difícil, duro frente a um bom rival e muito exigente, que nos vai obrigar a fazer um bom jogo para vencer. O Vitória é uma boa equipa, bem orientada, com argumentos, mas nós também temos os nossos argumentos e vontade de fazer um bom jogo e vencer», afirmou Julen Lopetegui na antevisão da partida de hoje.

19:15. Onzes prováveis do FC Porto x Vitória Guimarães:

19:00. O extremo Hernâni, contratado em Janeiro pelo FC Porto, poderá defrontar a sua antiga equipa, o Vitória de Guimarães, já que figura na lista de convocados de Julen Lopetegui. Rui Vitória deverá contar com jogadores-chave como Bouba Saré, João Afonso, Alex e Bernard. Breno, reforço de Janeiro, será o dono da lateral esquerda da defesa.

18:40. O FC Porto chega em força para a partida, sem baixas de vulto e já com o regresso do virtuoso Brahimi e do avançado Aboubakar, ambos vindo da CAN; já o Vitória de Guimarães não poderá contar com o seu melhor jogador da actualidade, o médio cerebral André André. Na expectativa estarão Ivo Rodrigues, Otávio e Sami, emprestados pelo Porto.

18:15. Sem vencer há três jornadas, o Vitória de Guimarães tentará hoje reavivar a caminhada pelo quarto lugar, quebrando com os maus resultados. Na passada volta, o Vitória de Guimarães recebeu o Porto e obrigou os portistas a um empate 1-1, com golos marcados de grande penalidade, primeiro por Jackson Martínez e depois por médio Bernard.

17:50. O Vitória de Guimarães segue num período de menor fulgor no campeonato, depois de um excelente arranque pleno de vitórias. Agora na quinta colocação (atrás do rival SC Braga), o Vitória SC apenas venceu dois jogos nos últimos nove duelos da Liga NOS. Com duas vitórias gordas em casa (ambas por 4-0), o Vitória tem tido dificuldades nas partidas fora de casa.

17:30. O FC Porto persegue o Benfica, almejando aproveitar percalços do rival, como aquele que aconteceu na Mata Real (1-0 com golo pacense de Sérgio Oliveira) na jornada 18, mas para que isso aconteça, desaires como aquele que acontece no Estádio dos Barreiros (1-0 a favor do Marítimo). Caso vença hoje, o Porto pressiona o Benfica, ficando, à condição, com menos um ponto.

17:15. O FC Porto recebe o Vitória de Guimarães na luta pela perseguição ao líder do campeonato, o Benfica. Os encarnados seguem com 50 pontos enquanto que o Porto viu reduzida a sua desvantagem para quatro pontos, devido ao empate do Benfica no reduto do Sporting, 1-1 com golos de Jefferson e Jardel. A quatro pontos, o Porto aspira a alcançar o Benfica na liderança.

17:00. Seja bem-vindo à transmissão do directo FC Porto x Vitória Guimarães, jogo referente à 21ª jornada da Liga NOS; a partida será disputada às 20:30 horas, no Estádio do Dragão - siga com Vavel Portugal o minuto a minuto do jogo FC Porto x Vitória Guimarães, e , grátis.