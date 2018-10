Bundesliga: Wolfsburgo bate Bayer em jogo mágico de Bas Dost

O Wolfsburgo visitou Leverkusen e de lá saiu com os três pontos, muito por culpa da inspiração do avançado Bas Dost. Os quatro tentos apontados pelo holandês foram cruciais para que o segundo classificado saísse do embate contra o Bayer com um triunfo suado de 4-5.