Liga BBVA: Saiba quem são os veteranos em destaque

Existe a crênça generalizada de que apenas os jogadores entre os 20 e 30 anos são bons e novos, todos os outros estão a acabar a carreira e já tiveram o seu tempo. Na Liga BBVA há três claros exemplos de que não é bem assim, Aritz Aduriz, Sergio García e José Antonio Reyes estão a fazer grandes épocas pelos respectivos clubes. Todos eles são internacionais mas Vicente del Bosque poderá os incluir na próxima convocatória.

O mais veterano é Aritz Aduriz, de 34 anos, que tem sido o homem-golo do Athletic nesta época e mantém acesa a chama da esperança no duelo com o Torino na Liga Europa. Apenas jogou uma partida pela selecção espanhola e oito pelo combinado do Pais Basco, em 2010 estreou-se por Espanha num jogo de qualificação para o Campeonato da Europa frente à Lituânia em que jogou 15 minutos por troca com Fernando Torres.

Sergio García, de 31 anos, é o capitão do Espanhol e quem viu nos últimos tempos um jogo da equipa catalã de certeza que ficou fascinado com as suas actuações. É uma das estrelas dos «Periquitos», um dos grandes responsáveis pela boa campanha da equipa de Sergio González e melhor marcador espanhol do campeonato. A sua passagem pela selecção foi fugaz (apenas duas internacionalizações) mas foi campeão europeu em 2008.

Por fim temos Reyes, que foi jogador do Benfica (2008/2009) e que actualmente joga pelo Sevilha, onde deu os primeiros passos na carreira. Não é um goleador como os outros dois e o seu papel na equipa passa muito mais por dar a marcar do que marcar. Há pouco tempo esteve lesionado e a equipa ressentiu-se da sua ausência. Neste momento é o jogador mais desequilibrante do plantel e recuperou a forma que o levou ao Arsenal com apenas 20 anos. De todos foi o que jogou mais pela «Roja», com 21 partidas incluindo uma do Mundial na Alemanha em 2006 que foi a sua última. Estes três exemplos são demonstrativos que depois dos 30 também há...vida.