Sporting x Gil Vicente na Liga NOS (2-0)

20:30. Vitória calma e tranquila do Sporting, que dominou um fraco Gil Vicente que apenas deu alguma luta na primeira parte. Tanaka marcou após canto, e Nani, com um espectacular remate de longa distância, fez o 2-0 final.

Apito final

90'. Três minutos de tempo extra.

89'. Miguel Lopes remata, mas a bola sai à figura de Adriano.

85'. Miguel Lopes cruza, Tanaka antecipa-se e remata...Adriano faz uma defesa brilhante, enviando a bola para fora, canto.

81'. Paulo Oliveira queixoso, teve de sair para ser assistido.

79'. Falta dura de Cadú sobre Gauld: cartão amarelo.

73'. Substituição na formação do Sporting: Entra Capel e sai Nani.

70'. Cartão amarelo para Tobias, por falta sobre Diogo Viana.

71'. Substituição na formação do Gil Vicente: Entra Luis Silva e sai Vitor Gonçalves.

69'. Gooooloooo do Sporting!!! Tiro brutal de Nani, a bola disparou para o canto da baliza, percorrendo 30 metros e não dando chance a Adriano!!!

69'. Fora-de-jogo mal assinalado a Tanaka.

68'. Jogo sem ritmo, com o Sporting a jogar a passo e o Gil inexistente dentro de campo.

64'. Substituição na formação do Sporting: Entra Ryan Gauld e sai André Martins.

63'. Má decisão do árbitro: Simy não fez falta sobre Tobias.

59'. Livre directo cobrado por Nani...Adriano fez uma boa defesa, cedendo canto.

57'. Substituição na formação do Sporting: Sai Mané e entra Carrillo.

56'. Jefferson cruza para o interior da área, Nani ganha a bola e remata para golo...Adriano faz uma grande mancha perfeita, que grande defesa!

54'. Nani tem de se acalmar: cartão amarelo por comportamento anti-desportivo sobre Rúben Ribeiro.

52'. Gooooloooo do Sporting!!! Tanaka encostou para a baliza após passe de cabeça ao primeiro poste! Golo chega através de canto!

51'. Preparam-se para entrar os habituais titulares Montero e Carrillo.

46'. Recomeça a partida em Alvalade.

Jogo de sentido único: o da baliza do Gil Vicente. Apesar do domínio do Sporting, o Gil Vicente dispôs de uma flagrante ocasião de golo, falhada por Diogo Viana. Mané também teve o golo nos pés, mas Adriano defendeu com perícia.

Intervalo

45+1'. Falta clara de Oliveira sobre Yazalde, perto da área, mas o juiz deixou seguir...erro grave de julgamento.

45'. Centro venenoso de Miguel Lopes...Adriano esticou-se e agarrou a bola.

43'. Livre de Jefferson...batido contra a muralha da barreira.

43'. Falta duvidosa de Vitor Gonçalves sobre João Mário, à entrada da área...livre perigoso para o Sporting, na zona frontal.

42'. Adriano muito seguro nas alturas, mostrando liderança e sentido posicional no jogo aéreo.

39'. Rúben Ribeiro está lesionado, sendo agora assistido fora do terreno de jogo.

37'. Remate de João Mário, espontâneo e à meia-volta...Adriano estira-se e cede canto, muito atento o guardião brasileiro!

34'. Vitor Gonçalves ficou com a bola em seu poder após erro de William, contra-ataque letal..vai marcar Diogo Viana, apenas com Patrício pela frente...falhou, rematou ao lado!

32'. Jefferson combina com Mané, este vira-se e remata...bloqueia o remate a linha defensiva gilista!

28'. João Mário atinge o adversário com um pontapé inadvertido: cartão amarelo.

25'. Tanaka assiste, no ar, João Mário, este remata de pronto mas Evaldo dá o corpo à bola e corta para canto.

24'. Triangulação excelente do ataque leonino, passe de Nani para a desmarcação de Mané...vai marcar...grande defesa de Adriano!

22'. Dificuldade clara do Sporting em encontrar espaços para desequilibrar a defensiva do Gil Vicente.

16'. Movimento de classe de André Martins, progressão travada por Semedo: cartão amarelo.

11'. Miguel Lopes tentou um veloz contra-ataque, mas valeu ao Gil o corte essencial de Ricardinho.

10'. Gil a surpreender, pressionando o Sporting e atacando a zona defensiva do Leão.

6'. Remate insípido de Rúben Ribeiro: péssima opção...

5'. Jogada de ataque do Sporting, com Nani a tentar o remate. A bola foi directa para as mãos de Adriano.

2'. Primeiro canto para o Gil Vicente.

1'. Roda a bola em Alvalade.

Apito inicial

17:55. Muitas alterações no onze do Sporting: Adrien, Carrillo e Montero ficam no banco.

17:50. Onze titular do Gil Vicente: Adriano, Berger, Ricardinho, Evaldo, Cadú, Rúben Ribeiro, Semedo, Yazalde, Simy, Diogo Viana e Vitor Gonçalves

17:50. Onze titular do Sporting: Rui Patrício, Jefferson, Tobias, Paulo Oliveira, Miguel Lopes, William Carvalho, André Martins, João Mário, Nani, Mané e Tanaka

17:45. «Quando trabalhamos sobre vitórias é tudo muito melhor, é um tónico muito importante. Mais ainda sobre uma sequência de jogos positivos. É motivador, mas sabemos que é muito difícil defrontar o Sporting, um adversário que ainda não perdeu em casa, que é claramente favorito. Estamos confiantes», declarou José Mota, enaltecendo o bom momento da equipa.

17:35. «O Gil Vicente tem estado bem, mas, respeitando o nosso adversário, o jogo vai depender da nossa ambição dentro de campo. Vai ser um jogo difícil, com um adversário que vai jogar muito fechado, sempre à espera do nosso erro», analisou o técnico do Sporting, Marco Silva. O treinador disse ainda, na antevisão, não temer suspensões de Adrien e William Carvalho.

17:25. Para tomarmos nota da última vitória do Gil Vicente sobre o Sporting, em duelos da liga portuguesa, teremos que recuar até à temporada 2011/2012, altura em que os gilistas receberam e venceram o Sporting por 2-0, com golos do central Cláudio e de Rodrigo Galo. Poucos jogadores gilistas resistem no plantel desde esse jogo: Adriano Fachinni e João Vilela são esses elementos.

17:20. O histórico de confrontos entre Sporting e Gil Vicente é de 35 partidas, com grande superioridade para o Sporting, que vence 23 duelos e apenas perdeu por cinco vezes. Nas últimas cinco partidas entre Sporting e Gil Vicente, no contexto da Liga, o Sporting levou sempre a melhor, vencendo três vezes fora e duas em Alvalade XXI.

17:10. Na partida da primeira volta, o Sporting deslocou-se a Barcelos e não teve quaisquer dificuldades para bater a oposição do Gil Vicente: quatro golos forasteiros sem resposta, autoria de Islam Slimani, Adrien, Nani e André Carrillo. O argelino não poderá alinhar hoje, devido a lesão, e de Nani espera-se um regresso às boas exibições.

16:55. O Sporting encontra-se num momento de desmotivação feito de maus resultados. A equipa leonina não vence há dois jogos, para a Liga NOS, e há três, se contarmos com a partida europeia da Liga Europa. O Sporting perdeu pontos contra o líder Benfica e contra o Belenenses (dois empates 1-1), ficando muito longe da corrida pelo título. Desde que terminou o «blackout» (um dia antes do «derby» contra o Benfica), o Sporting ainda não obteve nenhuma vitória.

16:45. Para se ter uma ideia da péssima primeira volta feita pelo Gil Vicente: a equipa de Barcelos apenas conseguiu a sua primeira vitória no campeonato à passagem da jornada 16. Apenas por uma vez foi o Gil Vicente capaz de triunfar fora de casa - contra o Marítimo, os gilistas venceram por 1-2. O Sporting está avisado dos problemas que o Gil Vicente lhe pode criar - basta relembrar o suado triunfo do Benfica de 1-0 quando o Gil se deslocou à Luz.

16:35. O Gil Vicente tem vindo a subir de forma, tentando esquecer a péssima primeira volta realizada. A formação gilista conta apenas com 17 pontos na Liga NOS e tenta fugir aos lugares da despromoção; a formação de José Mota atravessa a sua melhor fase na Liga, após ter obtido duas vitórias nas duas últimas jornadas (frente a Marítimo, fora, e contra o Paços de Ferreira, em casa).

16:15. Além disso, o Sporting vê-se actualmente acossado pela pressão do SC Braga, que ontem venceu o Nacional da Madeira e morde os calcanhares do Leão, tendo, à condição, menos um ponto na tabela classificativa. Caso tropece em Alvalade, o Sporting poderá comprometer até a integridade o seu terceiro lugar no campeonato.

16:00. O Sporting segue na terceira colocação da Liga NOS, com 44 pontos, pertíssimo de ficar afastado da luta pelo campeonato (líder Benfica segue com 56 pontos); os Leões estão obrigados a vencer hoje o Gil Vicente para não deixar fugir, ainda mais, o rival Benfica e o segundo classificado FC Porto, que tem neste momento mas 5 pontos que o Sporting.

15:45. Seja bem-vindo ao jogo Sporting x Gil Vicente, partida referente à 22ª jornada da Liga NOS 2014/2015 - a partida será disputada no Estádio Alvalade XXI às 18:15 horas - siga o minuto a minuto do Sporting x Gil Vicente, , grátis, em Vavel Portugal.