Couceiro em risco na Amoreira

José Couceiro está a ser fortemente criticado pelos adeptos do Estoril e a série negativa de quatro derrotas consecutivas para o campeonato poderá levar à saída do técnico da Amoreira.

No final da partida deste domingo com a Académica, que terminou em mais uma derrota (1-2) para o conjunto estorilista, Couceiro viu lenços brancos, ouviu apupos e sentiu claramente que o seu nome não é mais consensual nas bancadas do Estádio António Coimbra da Mota.

Apesar do lugar relativamente confortável na tabela classificativa (12.º), os adeptos canarinhos reclamam da irregularidade exibicional de uma equipa que nas últimas duas épocas, sob o comando de Marco Silva, se habitou a outros voos mais ambiciosos que o simples objectivo da manutenção.

Para além do «modesto» 12.º lugar, a equipa da linha de Cascais ainda não ousou surpreender nenhum dos chamados três grandes, ao contrário da época passada, onde chegou a ganhar nos terrenos do FC Porto e do Sporting.

Benfica como teste de fogo

Com quatro derrotas nos últimos quatro jogos para a Liga (derrotas com Rio Ave, Braga, Nacional e Académica), não será fácil ao Estoril quebrar esta série negra já na próxima jornada, já que o seu opositor é nem mais nem menos do que o campeão nacional e actual líder do campeonato, o Benfica.

José Couceiro deverá segurar o lugar até ao compromisso com os encarnados, mas no cenário de uma hipotética quinta derrota consecutiva poderá mesmo estar de saída da Amoreira.