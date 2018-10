Sporting & Jefferson: Maurício aponta lacunas na coesão interna

«Conheço o Jefferson há oito anos. É um excelente jogador, tem feito uma ótima temporada e infelizmente aconteceu isto. O Jefferson vai fazer muita falta à equipa. É um jogador muito importante, que se entrega, dá tudo dentro de campo e tem muita qualidade técnica», declarou o central da Lazio, emprestado pelo Sporting, numa breve entrevista concedida à Sapo Desporto.

Incitado a debruçar-se sobre o caso Jefferson e a cisão entre o lateral brasileiro e o presidente Bruno de Carvalho, Maurício, após rasgados elogios ao ex-colega e amigos, foi peremptório em relevar a importância do jogador no onze leonino: «O Sporting só tem a perder com isto», concluiu.

O central brasileiro, que em Janeiro se transferiu para a Lazio, deixou uma polida crítica à coesão interna do clube leonino: «É uma situação muito chata. Estas são coisas poderiam ser resolvidas internamente, sem saírem cá para fora, mas infelizmente o Sporting tem este problema», apontou.