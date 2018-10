Liverpool vence Manchester City com golaço de Coutinho

O Manchester City foi derrotado na sua deslocação a Anfield por 2-1 com golos de Henderson (11 minutos) e um grande golo do jovem Philippe Coutinho, para o City marcou o ponta-de-lança Edin Dzeko (aos 25, empatando a contenda). Com esta derrota o Manchester City ficou com cinco pontos de distância do líder Chelsea, que tem um jogo a menos.

Quanto aos «Reds», chegam agora à quinta posição da Premier League e acumulam 11 partidas de invencibilidade. Os «Citizens», aliás, conseguiram um resultado que pode comprometer seriamente as hipóteses de revalidação do título nacional - A equipa de Manchester pareceu cansada durante a partida, sem conseguir igualar a intensidade do Liverpool, e dependeu de momentos inspirados de Aguero e Yaya Touré para ameaçar as redes do adversário. Se o City esteve lento, procurando o toque de bola pouco ritmado, o Liverpool foi completamente diferente - afoito e veloz.

Com problemas para montar a equipa, o técnico Brendan Rodgers apostou num 3-4-3, com o jogador alemão Emre Can improvisado como defesa central. O trio de ataque, formado por Coutinho, Sterling e Lallana, jogou em grande velocidade para criar jogadas de ruptura. Nos momentos em que a troca de passes fluía, a marcação do City não encontrava resposta - aos 75 minutos, para decidir a partida, Coutinho marcou um golo de belo efeito e levantou o estádio.