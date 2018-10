Após pedido de desculpas, Jefferson volta a treinar com o plantel

Jefferson voltou hoje a integrar os treinos do plantel do Sporting após ter pedido desculpa ao presidente Bruno de Carvalho na sequência do desentendimento de ambos, há uma semana atrás.

Em causa esteve a suposta omissão directiva de uma proposta do Dinamo Kiev pelo passe do lateral brasileiro, e, alegadamente, um contrato substancialmente mais rentável para Jefferson. O jogador foi suspenso e falhou as partidas contra Wolfsburgo e FC Porto.

A Antena 1 adiantou hoje que o brasileiro pediu desculpa ao presidente do clube, podendo assim voltar à competição contra o Nacional da Madeira, na partida de Quinta-feira, para as meias-finais da Taça de Portugal.