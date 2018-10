Nacional x Sporting na Taça de Portugal (2-2)

22:05. Fim da partida em Choupana, excelente partida repleta de emoções, golos e momentos de perigo. O Sporting esteve em inferioridade no marcador por duas ocasiões mas conseguiu sempre empatar a contenda, mesmo quando esteve a jogar em inferioridade numérica, devido à expulsão de Miguel Lopes. O Nacional adiantou-se no marcador devido a um frango de Rui Patrício; o empate surgiu pela cabeça de Tobias Figueiredo. Lucas João fez o 2-1 e Mané igualou.

Apito final

90+3'. Xistra apita, fim da partida.

90'. Jogar-se-ão mais 3 minutos.

88'. Falhanço ridículo de Marco Matias: podia ter recebido a bola em plena área mas precipitou-se e quis rematar de primeira...falhou.

83'. Goooooloooo do Sporting!!! Empate restabelecido na Choupana, bela finalização em jeito do extremo Mané, rematou colocado e empatou a partida!!!

75'. Carrillo foge pelo meio, pode passar a William ou a Adrien...prefere rematar...e para as nuvens, que má decisão de Carrillo...

74'. Substituição na formação do Sporting: Entra Cédric e sai João Mário.

73'. Substituição na formação do Nacional: Entra Christian e sai Tiago Rodrigues.

72'. Miguel Lopes lança-se de carrinho sobre Tiago Rodrigues...segundo cartão amarelo e consequente vermelho!

69'. Falta do médio Tiago Rodrigues sobre William.

63'. Substituição na formação do Sporting: Adrien entra e sai André Martins.

61'. Excelente jogo até agora, repleto de chances de golo - Slimani, na cara de Gottardi, permitiu a boa defesa do brasileiro!

58'. Goooooloooo do Nacional da Madeira!!! Cruzamento bem medido de Marçal e Lucas João, mais alto que Tobias, a cabecear para golo!!!

57'. Substituição na formação do Sporting: Entra Slimani e sai Tanaka.

56'. Jogo entusiasmante com bons motivos para continuar a seguir. Forças bem equivalentes na Choupana.

54'. Goooooloooo do Sporting!!! Livre marcado por Jefferson e cabeceamento mortal de Tobias Figueiredo, empate na Choupana!!!

49'. Gooooolooooo do Nacional da Madeira!!! Livre de Tiago Rodrigues, Patrício segurou mas deixou a bola correr livre, Luis Aurélio encostou de modo oportuno...que frango monumental!!!

47'. Grande lance de Tiago Rodrigues, fintou Oliveira e rematou para boa defesa de Patrício!

46'. Recomeça o jogo.

21:05. Boa primeira parte, jogo renhido e muito dividido, com boas oportunidades de golo para as duas equipas. Tiago Rodrigues enviou uma bola ao ferro, Rui Correia roubou um golo cantado ao peruano Carrillo.

Intervalo

45+1. Intervalo na partida.

45. Mais um minuto para ser jogado na Choupana.

44'. Confusão na defesa leonina...Tiago Rodrigues dispara uma bomba...a bola beija o poste!!

39'. Continua a ser um jogo bem disputado e muito renhido, sem ascendentes de Sporting ou Nacional.

34'. Gottardi teve uma paragem cerebral e ia deixando a bola entrar na baliza de forma inacreditável e ridícula...

32'. Miguel Lopes cruza para a área...a defensiva do Nacional falha, Carrillo recebe e remata para golo, Rui Correia salva em cima da linha, que corte espectacular!

30'. Cartão amarelo para Miguel Lopes, entrada duríssima sobre Marçal, livre perigoso para o Nacional.

23'. Jogada de perigo manchada de fora-de-jogo...mas o juiz não assinala e deixa seguir...João Mário colocou a bola em Tanaka, o japonês remata mas Gotardi defende!

19'. Jogo equilibrado, Nacional com boa saída de bola, rápida e perigosa pelos flancos, o Sporting tentando dominar o meio-campo.

14'. Cartão amarelo para Marçal, por falta sobre Mané no flanco direito...algo duvidosa a sanção...

10'. Marco Matias dançou perante Tobias, e, no flanco, cruzou para o cabeceamento perigoso de Aurélio...que oportunidade de golo, a bola rasou o poste!

8'. Bola na área, ressalto para o segundo poste, William tenta rematar de primeira mas a bola sai para fora, sem direcção.

6'. Primeira cartolina do jogo: João Mário fez falta sobre Aurélio, carrinho perigoso e cartão amarelo.

4'. Lucas João tropeçou em si mesmo e lesionou-se, está a ser assistido no relvado.

3'. Aurélio centrou para a área, Lucas João atrapalhou-se com Marco Matias...ninguém remata...que desperdício em plena área leonina!

2'. Canto para o Sporting, alivia o Nacional.

1'. Roda a bola na Choupana, festa da Taça na Madeira!

Apito inicial

20:00. O Sporting alinha com algumas novidades no onze, Miguel Lopes joga no lugar de Cédric, André Martins substituiu o cansado Adrien e Tanaka actua no lugar de Fredy Montero; Slimani, já apto, ainda irá ficar no banco. Mané irá ocupar a posição do lesionado Nani.

19:40. Onze titular Sporting: Rui Patrício; Miguel Lopes, Paulo Oliveira, Tobias, Jefferson; William Carvalho, João Mário, André Martins; Mané, Carrillo, Tanaka.

19:35. Onze titular Nacional: Gottardi; João Aurélio, Rui Correia, Zainadine, Marçal; Aly Ghazal, Tiago Rodrigues, Gomaa; Luís Aurélio, Marco Matias, Lucas João

19:05. «É um jogo muito importante, mas nada ficará decidido na primeira mão», considerou o jogador João Aurélio, atleta que deverá ser titular no onze de Manuel Machado; «Estamos bem, estamos a recuperar. Animicamente o resultado pesou um pouco mas sabemos que temos uma competição diferente e temos de reagir, temos de dar já uma boa resposta», declarou João Mário à SportTV.

18:45. As duas direcções, de Sporting e Nacional da Madeira, confraternizaram hoje durante o dia, almoçando juntas no Funchal, demonstrando boas relações institucionais. Bruno de Carvalho marcou presença, assim como Rui Alves.

18:40. Onzes prováveis do Nacional x Sporting:

18:20. Sporting e Nacional já se defrontaram por cinco vezes na Taça de Portugal, nunca tendo perdido para os madeirenses. Na temporada 1988/1989 o Sporting bateu o Nacional por 0-3 na Madeira, em 2000/2001 e após um empate 3-3 em Alvalade, o Leão qualificou-se para os quartos-de-final após 0-2 no jogo de decisão. Em 2011/2012, na meia-final também, o Sporting passou com um agregado de 5-3.

18:00. Sporting e Nacional da Madeira já se defrontaram esta temporada, à passagem da jornada 14 da Liga; os Leões visitaram a Choupana e venceram a oposição alvinegra por 0-1 com um golo do extremo luso Carlos Mané. Em todas as provas, o Nacional não sabe o que é vencer o Sporting desde a temporada 2010/2011, quando bateu o Leão por 1-0 na Madeira, para a Liga.

17:30. O Sporting eliminou o FC Porto, Sporting de Espinho, Vizela e Famalicão, para chegar até às meias-finais da Taça de Portugal. Já o Nacional da Madeira começou por eliminar o Alcanenense, Ribeirão, Santa Maria e o grande rival madeirense Marítimo (1-1 nos 120 minutos e 5-6 na fatídica decisão das grandes penalidades).

17:15. Na temporada 2011/2012 o Sporting voltou aos palcos das finais da Taça de Portugal mas não foi capaz de levantar pela quarta vez o troféu neste novo milénio. Numa tarde de frustração, o Sporting acabou por perder a final contra a Académica de Coimbra, pela vantagem magra de 1-0, golo de Marinho logo aos quatro minutos de jogo.

17:00. O Sporting tenta voltar a ganhar a Taça de Portugal, feito que não acontece desde 2008, ano em que os Leões chegaram à final e bateram o rival FC Porto, no prolongamento, com dois golos do avançado brasileiro Rodrigo Tiuí. Em 2006/2007, o Sporting também vencera a competição, batendo na final o Belenenses pela vantagem mínima de 1-0.

16:50. Desde o empate contra o Benfica, conseguido por Jardel nos instantes finais do jogo, o Sporting empatou com o Belenenses no Restelo (1-1), venceu em casa o Gil Vicente (2-0), perdeu a eliminatória contra o Wolfsburgo (2-0 na Alemanha e 0-0 em Alvalade) e foi estrondosamente derrotado no Dragão pelo rival FC Porto, com três golos de Tello.

16:35. O Sporting chega a esta eliminatória em mau estado, quer físico quer psicológico, já que atravessa o pior período da temporada. Desde o empate 1-1 contra o Benfica, em Alvalade, o Sporting não mais se encontrou, mergulhando numa crise de resultados e fracas exibições - desde então, apenas uma vitória registada, contra o Gil Vicente, em casa.

16:15. Partida de grande importância para o Sporting, que tem a obrigação de actuar como favorito ao troféu da Taça de Portugal - o Sporting é o único grande ainda em prova, já que o Benfica foi eliminado pelo SC Braga e o FC Porto foi afastado, na terceira eliminatória, precisamente pelos Leões (1-3 com golos de Nani, Carrillo e Marcano).

16:00. Seja bem-vindo ao jogo Nacional x Sporting, partida da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal 2014/2015 - siga connosco o minuto a minuto do jogo Nacional x Sporting, disputado na Choupana, às 20:15 horas, , grátis, com Vavel Portugal.