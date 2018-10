Barcelona esmaga Rayo Vallecano com meia dúzia de golos

O Barcelona precisava imperativamente de ganhar para retormar a lidernaça da Liga BBVA, aproveitando a derrota forasteira do rival Real Madrid em San Mamés - Messi deu o mote antes da partida e o aviso foi bem acolhido pela equipa «blaugrana». Perante 87 mil espectadores, os catalães de Luis Enrique entraram com pujança e logo aos cinco minutos, Luis Suárez abriu o marcador, provando estar no melhor momento de forma da temporada.

Vendaval de Messi: 3 golos em 13 minutos

O domínio caseiro resultou no 2-0 concretizado pelo defesa central Piqué e, seis minutos depois, aos 55 minutos, Messi deu início ao Messi Show, com uma sequência fulminante de três golos em apenas 13 minutos. O primeiro golo surgiu através da execução de uma grande penalidade (à segunda, após repetição ordenada pelo juiz), o segundo golo apareceu na sequência de uma recarga e o terceiro golo...uma pequena obra de arte - Messi simulou o remate e com uma finta corporal ludibriou, com classe, o «keeper» Cristian Álvarez.

Luis Suárez bisou perto do fim

Bueno, após falta de Dani Alves dentro da área (e consequente expulsão), executou com perícia a grande penalidade que permitiu ao Rayo Vallecano marcar o seu tento de hora; Luis Suárez, de novo oportuno, teve ainda tempo para bisar na partida, aos 89 minutos, estabelecendo o resultado final - seis golos do Barcelona numa partida em que a vitória era imperial: desta forma, os catalães sobem ao primeiro lugar, beneficiando do tropeção do Real no reduto do Athletic.