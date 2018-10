Haas reforça equipa técnica

Apesar do campeonato de Fórmula 1 começar no final desta semana, a Haas prepara-se já para a próxima temporada -- a sua estreia --, com o anúncio da contratação de alguns elementos da equipa técnica. Rob O'Neil, antigo responsável da Marussia, será o novo gestor da equipa, enquanto que Rob Taylor será o projetista-chefe do novo carro da equipa. Outro elemento que foi anunciado pela Haas foi Ben Agahtangelou, antigo elemento da Ferrari, que vai ajudar no departamento de aerodinâmica dos norte-americanos.

Haas Formula dentro dos prazos

Segundo conta a equipa, já existe um modelo em túnel de vento que já está a ser testado a uma escala de 60 por cento, o que indica que estão já bem adiantados os trabalhos para o chassis a utilizar na temporada inaugural, em 2016.

Gunther Steiner, o chefe de equipa, afirmou que os planos estão dentro do prazo:

«Ainda há muito trabalho a fazer, mas muito já foi alcançado pela Haas, para ser competitiva quando se juntar à Fórmula 1 em 2016. A forma como abordamos a nossa equipa é nova, mas está a funcionar. Estamos comprometidos com o nosso plano e com a F1 e, mais importante, estamos dentro do prazo», comentou o técnico.

O chassis da Haas está a ser construído com a assistência técnica da Ferrari, que também fornecerá os motores aos norte-americanos, e segundo conta a publicação alemã Auto Motor und Sport, o modelo do carro poderá estar a usufruir de tempo no túnel de vento da Ferrari, em Maranello.



A Haas, equipa do americano Gene Haas, estará na Formula 1 a partir de 2016, com instalações em Charlotte e em Banburry, na Grã-Bretanha, em instalações que já foram da Marussia e adquiridas aquando da venda de bens que permitiu salvar financeiramente a equipa que agora apresenta a denominação Manor F1 Team.