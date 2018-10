Theo Zwanziger considera a atribuição do Mundial 2022 ao Catar um erro

Em entrevista à estação televisiva alemã ARD, Theo Zwanziger, membro do comité executivo da FIFA, insistiu novamente esta terça-feira, que a atribuição do Mundial 2022 ao Qatar «foi um erro absoluto», alertando ainda para a «coléra e frustração» dos clubes, já que é bem provável que a competição se realize no inverno a fim de que se evite as altas temperaturas que se fazem sentir no Qatar aquando o verão.

A proposta da realização da mítica competição entre os meses de novembro e dezembro de 2022, foi formulada no passado mês de Fevereiro por um grupo de trabalho da FIFA.

Para já sabe-se que Theo Zwanziger, ex presidente da Federação Alemã de Futebol entre 2006 e 2012, votará a favor da realização do mundial na estação de inverno.

A proposta será no entanto discutida na próxima reunião do Comité Executivo, agendada para os próximos dias 19 e 20 de Março, que terá lugar na cidade de Zurique.