Última hora: Barcelona, Rosell e Bartomeu processados pelo Estado

A fase de instrução do processo contra o clube Barcelona e seus presidentes Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu foi hoje concluída e o caso judicial irá mesmo avançar para julgamento, com a formalização da acusação do ministério público espanhol contra o clube catalão, seu ex-presidente e actual presidente.

Em causa estão graves suspeitas e indícios de administração desleal e delitos contra o fisco; o juíz Pablo Ruz averiguou provas e testemunhos e decidiu dar seguimento ao processo, estando na base do caso a milionária contratação de Neymar Jr. e inerentes montantes que, ilegalmente, nunca terão sido tributados e cujos destinos poderão ter sido dissimulados.

O clube, enquanto pessoa jurídica, também se sentará no banco dos réus.