Qualificação Grande Prémio F1 da Austrália,

07:10 Obrigado por nos ter acompanhado nesta madrugada por aqui na Vavel Portugal. Amanhã há mais!

07:08 A grande surpresa é o começo catastrófico da McLaren-Honda, na sua segunda encarnação da dupla. Mas o campeonato está apenas a começar e muito falta para saber que direção eles irão.

07:06 E com isto, termina a qualificação com "mais do mesmo": os Mercedes monopolizam a primeira fila da grelha, com os Ferrari a substitruirem os Red Bull como os maiores desafiadores dos motores Mercedes, pois os Williams são a segunda melhor equipa do pelotão.

07:03 A fechar o "top ten" ficaram os Lotus de Pastor Maldonado e Romain Grosjean.

07:01 Assim sendo, a Mercedes monopoliza a primeira fila da grelha, com Felipe Massa a ser o terceiro, seguido por Sebastian Vettel. Daniel Ricciardo foi o sétimo para a Red Bull, na frente de Carlos Sainz Jr., que consegue um bom lugar na sua estreia na Formula 1.

07:00 Ricciardo faz 1.28,329, Bottas faz 1.28,087, Rosberg faz 1.26.921 e Lewis confirma a pole com um 1.26,327.

06:58 É a última saída para a pista antes do final da qualificação.

06:55 Hamilton está nas boxes e é provavel que não sairá de lá. A pole é dele, e só Rosberg poderá batê-lo.

06:54 Sebastian Vettel fez 1.27,757. Este segundo melhor tempo está mais de 1,3 segundos de Hamilton!

06:52 Lewis Hamilton fez 1.26,419, um tempo desmoralizador para a concorrência... tanto que Rosberg saiu da pista e desistiu de fazer a sua volta.

06:51 Valtteri Bottas desperdiçou a sua volta e vai voltar às boxes.

06:50 O tempo está mais coberto e o vento aumenta na pista, mas não se sabe se os pneus moles serão os indicados para fazer uma volta.

06:48 Todos se preparam nas boxes para a Q3, onde o mais provavel é ver um Mercedes na pole. Ou até o monopólio da primeira fila.

06:43 Assim sendo, o Q3 começa com os Mercedes, os Ferrari, os Williams, os Lotus, o Toro Rosso de Carlos Sainz Jr. e o Red Bull de Daniel Ricciardo.

06:41 Acaba a Q2 com cinco eliminados: o Sauber de Felipe Nasr, o Toro Rosso de Max Verstappen, os Force India de Sergio Perez e Nico Hulkenberg e o Red Bull de Daniil Kvyat.

06:38 Grande parte dos carros estão agora na pista, tentando fazer o tempo que lhes permite ficar na Q3.

06:35 Os pilotos que estão nas boxes estão a mudar de médios para os pneus moles.

06:34 Kimi faz 1.28.004, enquanto que Vettel melhora: 1.27,742.

06:33 Rosberg só consegue 1.27,097.

06:32 Hamilton pulveriza: 1.26,897 segundos.

06:31 Valtteri Bottas faz 1.28.012 e fica no topo da tabela

06:30 Felipe Nasr faz 1.29,614, o primeiro a marcar.

06:28 Ainda falando sobre os McLaren, só há um resultado pior do que este: GP do Mónaco de 1983, onde os carros de Niki Lauda e John Watson não conseguiram qualificar-se.

06:26 Começa a Q2 em Melbourne, com os carros a sairem das boxes

06:23 Mecânicos e pilotos preparam-se para a segunda parte da qualificação nas boxes de Melbourne.

06:20 E o primeiro grande escândalo da temporada. Os McLaren fazem a última fila da corrida! Jenson Button foi melhor do que Kevin Magnussen, mas ambos estão eliminados da primeira parte, em conjunto com o Sauber de Marcus Ericsson e os Manor, que não correram.

06:18 Daniil Kvyat faz 1.30,402 e faz o 12º tempo.

06:18 Massa fez 1.29,546 e faz o terceiro tempo provisório.

06:16 Max Verstappen faz 1.29,248 segundos, o terceiro melhor tempo até agora.

06:15 Daniil Kvyat saiu apenas da boxe com o seu Red Bull.

06:13 A maior parte dos pilotos nas boxes decidiram trocar para pneus moles para melhorar os seus tempos.

06:13 Lewis Hamilton faz 1.28.506 e faz o melhor tempo desta sessão, também com pneus médios.

06:12 Nico Rosberg faz 1.28.906 e faz o melhor tempo com pneus médios.

06:11 Massa faz 1:30,289, e foi quarto. Bottas ficou um pouco atrás. E o russo Daniil Kvyat ainda não saiu das boxes.

06:10 Lewis Hamilton faz 1:30,277 e é o terceiro na tabela de tempos.

06:09 Os Mercedes não conseguem chegar-se aos Ferrari, o que significa que os pneus moldes resultam na pista neste momento.

06:07 Sebastian Vettel acaba a volta e faz 1.29,307 e tem o melhor tempo.

06:07 Kimi Raikkonen da 1.30,188

06:06 Felipe Nasr faz 1.32,540, enquanto que Nico Hulkenberg se queixa da vibração dos pneus.

06:05 Aparentemente, os Manor vão mesmo ficar nas boxes. O software não chegou a tempo de os colocar na pista, o que é uma pena.

06:04 Carlos Sainz faz 1.33,0.

06:04 Todos os carros saem com pneus médios, com a excepção dos Ferrari, que vão andar com pneus moles.

06:03 Lewis Hamilton já está na pista para marcar um tempo.

06:01 Daniel Ricciardo na pista. Ele já vai no seu... segundo motor nesta temporada, já que o primeiro teve problemas nos treinos livres e não era reparável.

06:01 Primeiro carro ns pista: Pastor Maldonado, no seu Lotus-Mercedes.

05:59 Os pilotos já estão dentro dos carros, tudo está pronto para começar.

05:58 Dois minutos para coeçar a qualificação, e parece que teremos vinte carros na pista.

05.55 Cinco minutos para começar a primeira qualificação do ano!

05:50 Entretanto, há noticias de que os Manor irão sair á pista e tentarão qualificar-se. Parece que encontraram o software para colocar os motores Ferrari a funcionar.

05:48 Mas Button não é o mais velho do atual pelotão: esse recorde pertence a Kimi Raikkonen, nascido a 19 de outubro de 1979.

05:47 Em contraste, Jenson Button, de 35 anos, começa agora a sua 16ª temporadan a Formula 1. le que começou a correr em Melbourne há precisamente 15 anos, na temporada de 2000, ao serviço da Williams.

05:45 Ambos os piltoos nasceram depois da morte de Ayrton Senna. São os primeiros a correrem na Formula 1 e que nasceram depois do dia 1 de maio desse ano.

05:42 Sainz Jr. têm 20 anos (nasceu a 1 de setembro de 1994), enquanto que Max Verstappne é o piloto mais jovem de sempre, pois têm 17 anos. Nasceu a 30 de setembro de 1997, na temporada em que o seu pai corria na Tyrrell.

05:40 Como já foi dito, o pelotão da formula 1 vai acolher dois jovens pilotos, oambos a guiarem os Toro Rosso: o holandês Max Verstappen, filho de Jos Verstappen, e Carlos Sainz Jr., filho da lenda de Ralis espanhola com o mesmo nome.

05:33 Para o dia da corrida, o tempo vai ser mais fresco: algumas núvens, e a temperatura vai cair para os 20 graus. Mas tudo isto sem chuva no horizonte.

05:31 Em termos de boletim meteorológico para o fim de semana, está ótimo! Um tipico fim de semana de verão austral, com temperaturas a rondar os 29ºC à hora da qualificação, com o vento a soprar fraco a moderado.

05:28 As grandes surpresas são os quatro últimos lugares da grelha, que são ocupados pelos Red Bull de Daniel Ricciardo e Daniil Kvyat, e os McLaren de Jenson Button e Kevin Magnussen. O piloto russo é o pior de todos, com um tempo de 1.32,830, quase cinco segundos mais lento do que Rosberg.

05:25 Entretanto, no final da terceira sessão de tempos livres, Nico Rosberg foi o melhor, com 1.27,867, mais 796 centésimos do que sebastian Vettel, no seu Ferrari

05:20 Assim sendo, os carros da Sauber poderão correr em Melbourne sem o perigo de verem os seus bens arrestados pelo tribunal, mas o assunto não termina por aqui. ais do que um acordo, são tréguas entre ambas as partes.

05:19 «Estou certo que será encontrado a tal solução e quando acontecer, irei informar os media», concluiu.

05:19 «No entanto, também gostaria de respeitar o interesse da FIA, Sauber Motorsport, bem como [os pilotos] Nasr e Ericsson. Os meus gestores vão continuar a negociar com a Sauber no início da próxima semana para encontrar uma solução mutuamente aceitável para a situação atual do qual estamos agora», continuou.

05:18 Van der Garde escreveu na sua página de Facebook a seguinte mensagem: «No que diz respeito ao interesse do automobilismo, e à Formula 1 em especial, eu decidi abdicar dos meus direitos legais para a corrida deste fim de semana em Melbourne. Como eu sou um piloto de corridas, esta decisão foi muito difícil para mim», começou por comentar.

05:17 Aparentemente, ambas as partes decidieram esta madrugada chegar a uma espécie de trégua, em que o piloto holandês abdica do seu direito de guar o carro em Melbourne, em troca de uma compensação.

05:15 De volta à ação, com a noticia de que a Sauber e Giedo Van der Garde chegaram a um acordo entre eles.

04:30 A sessão de qualificação terá início às 6h da manhã, hora portuguesa. Faremos agora uma breve pausa; voltaremos dentro em breve. Até já!

04:28 A verificar-se, seria um resultado péssimo para uma equipa que trabalhou tanto para ter pronta uma versão 2015 do seu chassis com motores Ferrari de 2014 instalados.

04:25 Aparentemente, os computadores onde armazenavam esses programas foram formatados e não se guardou o programa em "backups". E nem a própria Ferrari têm cópias de segurança desses motores. Isto significa que Will Stevens e Roberto Merhi poderão nem correr na pista australiana.

04:23 Entretanto, a Manor, que fez uma recuperação quase miraculosa no defeso, quando encontrou novos investidores e salvou a equipa da falência, tem problemas com o mapa dos motores da Ferrari de 2014, que foram... apagados.

04:20 Esta sexta-feira, o advogado de Van der Garde esteva de novo em tribunal para pedir o arresto de bens da equipa e a detenção da chefe, Monisha Kalternborn. O julgamento está em suspenso, esperando pelo resultado desta ação.

04:18 Van der Garde passou toda a semana nos tribunais a pedir uma ação para o obrigar a guiar o carro, que foi aceite pela Suprema Corte do estado de Victoria, província da qual Melbourne é a capital. E conseguiu ganhar também o recurso feito pela Sauber.

04:16 Primeiro, temos a reivindicação de Giedo van der Garde para a Sauber, devido a alegada quebra de contrato sem aviso da equipa ao piloto, que reclama um lugar entre os agora ocupados pelo sueco Marcus Ericsson e pelo brasileiro Felipe Nasr.

04:13 À partida, hoje estarão vinte carros na pista de Albert Park, ainda que os imprevistos e a polémica habituais na F1 -- sobretudo neste Inverno -- possam colocar em dúvida este número.

04:10 O escocês venceu em 1997 e 2003, enquanto que o finlandês venceu em 2007 e 2013.

04:08 Os grandes vencedores desde que a F1 está em Melbourne são Michael Schumacher, com quatro vitórias (2000 a 2002, e 2004) seguido por Jenson Button, com três (2009, 2010 e 2012), David Coulthard e Kimi Räikkönen, ambos com duas.

04:06 Nesse ano, o vencedor foi o britânco Damon Hill, que fez dobradinha com o canadiano Jacques Villeneuve, que se estreava na competição, depois de dois anos na IndyCar.

04:05 Este circuito acolhe a Fórmula 1 desde 1996, depois de dez temporadas a correr em Adelaide, que então costumava ser a etapa de encerramento do mundial.

04:03 O circuito de Albert Park, situado no centro da maior cidade da Austrália, têm 5303 metros de extensão, e é realizado em 58 voltas, no total de 307,574 quilómetros.

04:00 O Mundial de F1 começa neste fim de semana em terras australianas, mais concretamente no circuito de Albert Park, em Melbourne.

04:00. Boa noite, e sejam bem-vindos à primeira sessão de Qualificação da temporada de 2015 de Fórmula 1.