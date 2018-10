Marítimo x Sporting: Leão na Madeira para segurar o pódio

O Sporting visita esta tarde os Barreiros, enfrentando o imprevisível Marítimo da temporada 2014/2015 - qual o tipo de oposição com a qual os Leões irão deparar-se? O Marítimo macio e desconcentrado que actuou contra o Benfica (acabando por sofrer uma impiedosa goleada) ou o raçudo, espinhoso e bravo Marítimo que derrotou o FC Porto? Independentemente da forma do oponente, o objectivo do Sporting é apenas um: consolidar o terceiro lugar.

Sporting: Consolidar posição de bronze no pódio

Em caso de vitória, o Sporting deixará o SC Braga a sete pontos de distância, beneficiando o Leão do novo tropeção bracarense, ontem, diante do Benfica. Se tal cenário se confirmar, a formação leonina liderada por Marco Silva garantirá uma significativa tranquilidade, gozando assim de uma considerável vantagem sobre o seu perseguidor arsenalista - a nove jornadas do fim da Liga, um triunfo nos Barreiros poderá significar um passe de gigante para a confirmação do bronze leonino.

O Marítimo, que almejava pisar os palcos da Europa em 2015/2016, segue com 30 pontos apenas, a dez do passaporte europeu - Ivo Vieira, novo treinador insular dos Leões da Madeira, tem por objectivo reconduzir o clube a posições mais confortáveis, renovando o ímpeto maritimista. O médio defensivo Danilo Pereira é a boa nova da convocatória insular, recuperado que está de uma lesão; João Diogo, Bruno Gallo, Raul Silva e Edgar Costa integram o lote de escolhidos, após cumprirem castigo.

Rosel e Ewerton têm prova de fogo no Caldeirão do Marítimo

No Sporting adivinham-se grandes mudanças no onze titular; Marco Silva terá de efectuar alterações na orgânica do seu onze inicial devido aos castigos de Tobias Figueiredo e William Carvalho. O espanhol Rosel será o substituto de Carvalho e, para colmatar a ausência de Tobias, será chamado o brasileiro Ewerton, defesa contratado, por empréstimo, no passado mês de Janeiro. O ex-Braga estrear-se-á como titular do Sporting, depois de ter jogado os primeiros minutos na partida diante do Penafiel (após vermelho directo mostrado a Tobias).

Quão influentes poderão ser as duas mudanças operadas no corredor central leonino? William Carvalho, peça fundamental no equilíbrio táctico da equipa, estará ausente, ficando Rosel a milhas da estabilidade dada pelo internacional luso; Ewerton jogará ao lado de Paulo Oliveira e a dupla defensiva será pela primeira vez testada a ferro e fogo - o Marítimo tentará, com Edgar Costa e Dyego Sousa, destabilizar a dupla de centrais do Leão.

Ivo Vieira tentará cavalgar a 'chicotada'

O técnico Ivo Vieira estreou-se da melhor forma no comando técnico do Marítimo, batendo o Paços de Ferreira por 2-1; agora, num jogo novamente jogado em casa, nos Barreiros, o treinador que sucedeu a Leonel Pontes tentará calvagar a onda positiva que se pretende instalar no Caldeirão, e, nada melhor que ter pela frente um «grande» ferido para tentar a façanha dos três pontos.

Onzes prováveis do Marítimo x Sporting