Fernando Torres sobre estadia no Chelsea: «Era como nadar com roupa»

Fernando Torres explicou recentemente o que sentia quando representava os «blues», referindo que essa fase menos boa da sua carreira «era como nadar com roupa».

Recorde-se que o internacional espanhol foi duramente criticado durante a sua passagem pelo clube inglês, uma vez que as suas performances não correspondiam às conseguidas ao serviço do Liverpool, que resultaram, na altura, na maior transferência de sempre em Inglaterra: 58 milhões de euros.

Após ter sido emprestado ao AC Milan, El Niño voltou a não impressionar como esperado e quando foi adquirido a título definitivo pelos italianos, foi novamente emprestado - desta feita ao Atlético de Madrid, o seu primeiro clube profissional - até ao final da época 2015/16.

De regresso à capital espanhola, o avançado acredita ter afastado os tempos de azar e confessou ao «El País» que «a pior parte de não jogar é quando julgamos que estamos preparados para fazê-lo.».

«Tentei ganhar minutos no Chelsea e aproveitar as oportunidades, mas as coisas nem sempre correm da melhor forma e podem-se arrastar por semanas ou até mesmo anos», acrescentou. «Era como nadar com roupa. Agora sei como estou e sinto-me bem. No final, as dúvidas que tens em relação à tua qualidade, eventualmente, acabam por desaparecer».

O avançado espanhol participou esta terça-feira na eliminatória do Atlético de Madrid frente ao Bayer Leverkusen, entrando aos 83' para o lugar de Mandzukic e acabou por ser decisivo ao conseguir converter o último penalty para os colchoneros.