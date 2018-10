No rescaldo do «El Clásico»: Real Madrid penaliza sócio

O adepto do Real Madrid não demonstrou qualquer contentamento ou compreensão para com a derrota do clube frente ao Barcelona no passado Domingo, muito pelo contrário. O clube merengue perdeu por duas bolas contra uma (2-1), perdendo assim o Barcelona de vista, que segue agora isolado no 1º lugar do campeonato espanhol, com 4 pontos de vantagem em relação ao 2º classificado, o Real Madrid.

O clube merengue tratou da situação do adepto, sendo averiguada a sua situação face ao clube. Uma vez exposta a sua condição de sócio, esta foi suspensa e o adepto está proibido de frequentar as instalações do clube e, consequentemente, assistir às partidas. Esta sanção foi aplicada ao adepto pelo facto de este ter pontapeado os carros dos jogadores, e por outros comportamentos agressivos e violentos.

Abaixo, poder-se-á ler o comunicado do Real Madrid, referente ao adepto em questão e às medidas tomadas tendo em conta os seus actos:

«1. O clube já identificou os autores destas ações agressivas e violentas contra vários jogadores da nossa equipa, sendo um deles sócio do Real Madrid.

2. A identificação foi remetida para a Comissão de Disciplina do clube, solicitando-se a expulsão imediata do Real Madrid por acto considerado muito grave.

3. Esta mesma tarde reuniu-se, com carácter de urgência, a Comissão de Disciplina e decidiu abrir-lhe um processo disciplinar e suspender-lhe de maneira cautelar todos os seus direitos de sócio, assim como o acesso ao Santiago Bernabéu e a qualquer instalação do Real Madrid.

4. O Real Madrid deu conhecimento à Comissão Nacional Antiviolência sobre os acontecimentos, bem como a identificação dos autores dos mesmos, solicitando que aplique as sanções que considere oportunas.

5. O Real Madrid vai igualmente usar as ações legais correspondentes contra os autores destes actos.»