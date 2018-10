Adeptos benfiquistas irritados após derrota de Vila do Conde

O forte apoio dos adeptos benfiquistas a juntar ao início de jogo auspicioso dos encarnados não faziam prever o que acabou por acontecer: derrota face ao Rio Ave (2-1) e muita contestação por parte da massa associativa. A juntar à derrota havia ainda a possibilidade do F.C. Porto passar para apenas um ponto (algo que acabou por não acontecer) do primeiro lugar.

Em clima exaltado, várias dezenas de adeptos contestaram jogadores e equipa técnica à saída do estádio. Luisão, capitão e figura histórica benfiquista, rompeu o cordão de segurança de modo a poder dirigir-se aos aficionados e acalmar os ânimos.

Maxi Pereira, outro dos capitães, também se dirigiu aos adeptos para apaziguar a situação. No último ano de contrato, o defesa uruguaio foi "pressionado" para renovar com o Benfica, sinal que mostra a importância do jogador no plantel encarnado. Jorge Jesus fez igualmente questão de esclarecer os adeptos mais exaltados e, embora muito agarrado, conseguiu prosseguir o seu trajeto sem problemas de maior.