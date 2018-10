Rumo ao Euro 2016: Espanha bate Ucrânia, Inglaterra goleia Lituânia

A bateria de jogos de ontem, no âmbito da Qualificação para o Europeu de 2016, viu uma assertiva Inglaterra bater uma Lituânia débil e incapaz de esboçar mínimas reacções contra o poder da armada de Sua Majestade. Quatro golos esmagaram a Lituânia: Wayne Rooney inaugurou o marcador logo aos 6 minutos, Danny Welbeck dilatou para 2-0 aos 45 minutos; na segunda parte o jovem extremo Raheem Sterling fez o 3-0 e o goleador Harry Kane, que vive estrondoso momento, fechou as contas do resultado aos 73 minutos, naquele que foi o primeiro golo do avançado dos «Spurs» pela selecção inglesa.

Num dos jogos mais equilibrados da ronda do dia 27 de Março, a Espanha recebeu a Ucrânia e «La Roja» venceu por 1-0, com um golo do avançado da Juventus Álvaro Morata, servido pelo médio do Atlético Madrid, Koke. Apesar da combatividade e pressão ucraniana, foi a selecção espanhola de Vicente Del Bosque a ficar com os três pontos.

Na maior goleada registada nos jogos de ontem, a Eslovénia recebeu a frágil selecção de San Marino e aplicou «chapa 6», com golos de Ilicic, Kampl, Struna, Novakovic, Lazarevic e Ilic. A Áustria visitou o Liechtenstein e, com facilidade, aplicou uma mão cheia de golos que ficou sem resposta - Harnik inaugurou o marcador, Janko fez o segundo tento austríaco, David Alaba, estrela do Bayern, aumentou para 3-0 na segunda parte; Junuzovic e Hinterseer fecharam as contas partida.

A Suécia também saiu a ganhar da ronda de jogos de ontem: a turma nórdica viajou até à Moldávia e venceu a selecção da casa por 0-2 com um bis do controverso goleador Zlatan Ibrahimovic: o avançado do PSG marcou aos 46 minutos e aos 84, via grande penalidade.

Destaque infeliz para o jogo entre Montenegro e a Rússia: marcado por tumultos, violência e, finalmente, uma decisão de interrupção da partida (aos 65 minutos) por parte da equipa de arbitragem, o jogo ocorrido no país Montenegro envergonhou não só desporto como o «fair-play» e o respeito entre pares. O «keeper» Akinfeev teve de ser hospitalizado devido a queimaduras sofridas após o lançamento de um objecto em chamas.

Resultados - Qualificação para o Euro 2016 (dia 27 de Março, ronda 5)

Eslováquia 3-0 Luxemburgo

Eslovénia 6-0 San Marino

Espanha 1-0 Ucrânia

Inglaterra 4-0 Lituânia

Liechtenstein 0-5 Áustria

Macedónia 1-2 Bielorrússia

Moldávia 0-2 Suécia

Montenegro 0-0 Rússia (interrompido)

Suíça 3-0 Estónia