Benfica critica Jestrovic e nega interesse em Mitrovic

«Ao contrário do que foi sugerido pelo seu empresário (?), o Benfica não está interessado no jogador sérvio Aleksander Mitrovic. Ao contrário do que o seu empresário (?) afirmou, não houve qualquer reunião com dirigentes do Benfica. Desejamos as maiores felicidades ao jogador, mas, a pessoa que se diz seu empresário, deve rever a sua forma de agir. O Benfica não pode ser usado para promover jogadores e invocar reuniões que nunca aconteceram dá sempre mau resultado. Já agora, convém igualmente esclarecer que Isaac Cuenca não é, nem foi opção para o Benfica», declarou ontem o Benfica, em comunicado oficial.

O clube da Luz negou assim o interesse na contratação do avançado sérvio Aleksandar Mitrovic e também na de Isaac Cuenca: ambos os jogadores eram dados como alvos prioritários do Benfica na formulação da época 2015/2016 na generalidade da imprensa lusa;

Foram deixadas aindas críticas à atitude do agente do jogador do Anderlecht - Nenad Jestrovic afirmara, no passado fim-de-semana, que se reunira em Lisboa com a direcção encarnada, com o intuito de negociar o passe de Mitrovic, ocorrência veemente negada pelo Benfica.