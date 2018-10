Paços Ferreira x Sporting (1-1)

Com este resultado o Sporting pode ver o FC Porto aumentar a distância no segundo lugar, quanto ao Paços vê mais longe as posições europeias. Esperamos que tenham gostado de mais esta transmissão , . Continuem a acompanhar toda a actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

E que grande golo fez Rodrigo Galo, ao aproveitar uma perda de bola de João Mário disparou um «míssil» que só parou dentro das redes leoninas. Incompreensível a substituição de Marco Silva ao trocar Slimani por Montero logo após o empate.

Resultado que castiga a ineficácia dos leões principalmente na segunda parte, com várias situações para «matar» o jogo. O Paços Ferreira no único remate que fez na direcção da baliza de Rui Patrício marcou.

FINAL DA PARTIDA EMPATE A UM GOLO ENTRE PAÇOS FERREIRA E SPORTING!

90+5' Desvio de cabeça de Nani para defesa de António Filipe.

90+4' Cartão amarelo para Ricardo por derrubar Montero.

90' Vão jogar-se mais cinco minutos.

90' Alteração no Paços Ferreira, saiu Bruno Moreira e entra Ricardo.

88' Canto de Jefferson e Tobias Figueiredo de cabeça permite defesa segura a António Filipe.

85' Substituição no Sporting, saiu Carrillo e entra Capel.

83' Cartão amarelo para António Filipe por demora na reposição da bola.

83' Livre de Nani e Ewerton antecipa-se de cabeça, mas a bola sai ligeiramente por cima.

79' Cartão amarelo para William Carvalho por falta sobre Vasco Rocha.

78' Substituição no Sporting, saiu João Mário e entra Carlos Mané.

76' Substituição no Sporting, saiu Slimani e entra Montero.

74' GOOOLLLLOOO DO PAÇOS FERREIRA!!! Perda de bola de João Mário e Rodrigo Galo encheu o pé e nem a barra parou o remate do defesa.

73' João Mário sozinho ao segundo poste atira de cabeça ao lado.

71' Remate de Hurtado já na área contra o corpo de Tobias Figueiredo.

70' Cartão amarelo para Rúben Pinto por rasteirar João Mário.

68' Slimani assiste de cabeça João Mário, mas o remate deste sai por cima.

66' Remate de longe de Hurtado por cima da baliza de Rui Patrício.

66' Alteração no Paços Ferreira, saiu Sérgio Oliveira e entra Minhoca.

60' Novo desperdício dos leões!!! Agora é Carrillo frente a António Filipe que atira contra o corpo do guardião pacence.

60' Que perdida do Sporting!!! Erro da defesa do Paços, Slimani isola João Mário e este frente a António Filipe atira ao lado.

57' Alteração no Paços Ferreira, saiu Manuel José e entra Hurtado.

55' Dez minutos da segunda parte com o Paços Ferreira a querer ter mais posse de bola, mas o Sporting continua tranquilo no terreno de jogo sem dar grandes benevolências aos «castores».

54' Cartão amarelo para Miguel Lopes por derrubar Sérgio Oliveira.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O SPORTING!

Slimani deu o aviso ao marcar, mas o lance foi invalidado já que o ponta-de-lança argelino estava em posição irregular, mas em cima da meia hora um centro de Nani deu nova hipótese (desta vez válida), para Slimani fazer golo e este não desperdiçou batendo António Filipe. Aguardemos por aquilo que nos vai trazer a segunda parte.

A formação de Paulo Fonseca ainda não levou perigo às redes de Rui Patrício, e tem cometido muitos erros que já permitiram ao Sporting criar ocasiões de golo.

Vantagem justa dos leões após os primeiros quarenta e cinco minutos. A equipa de Marco Silva tem dominado as operações com forte pressão os jogadores pacences.

INTERVALO DO JOGO, O SPORTING VENCE O PAÇOS FERREIRA POR 0-1!

45' Vai jogar-se mais um minuto de compensação.

37' Pontapé de Nélson Oliveira muito torto por cima da baliza.

32' Nani em boa posição na área remata forte, mas a bola volta a ser travada por um defesa do Paços.

30' GOOOLLLLOOO DO SPORTING!!! Cruzamento de Nani e Slimani foi só encostar para dentro das redes. Desta vez o golo do argelino valeu mesmo.

26' Cartão amarelo a Nani por falta sobre Rodrigo Galo. Com este cartão o jogador leonino fica de fora do jogo contra o Vitória Setúbal.

25' Remate de longe de Manuel José, mas muito ao lado.

24' O Sporting pressiona alto e cria dificuldades para os pacences saírem a jogar.

17' Quase marca o Sporting!!! Livre de Nani e Tobias Figueiredo a saltar e de cabeça faz a bola sair ao lado.

15' Primeiros quinze minutos com as duas equipas a disputarem o jogo pelo jogo, com ligeira superioridade leonina.

14' Duas vezes António Filipe, primeiro a socar o remate forte de João Mário e na sequência do lance a segurar o pontapé de Nani.

11' Centro de Rodrigo Galo e na área Manuel José a não chegar por pouco ao esférico.

7' Golo anulado ao Sporting! Slimani atira de cabeça, mas o lance é bem invalidado por posição irregular do argelino.

5' Remate de Nani desviado por Rúben Pinto a sair pela linha de fundo.

INÍCIO DA PARTIDA, SAIU O PAÇOS FERREIRA!

20:15. É guardado um minuto de silêncio em memória de José Maria Meireles, antigo presidente do Paços Ferreira.

20:13. As equipas entram no relvado, bancadas muito bem compostas de público.

20:03. Os jogadores de ambas as formações regressam aos balneários, daqui a pouco o começo da partida.

19:55. Muito público nas bancadas do Estádio Capital do Móvel, mas não está prevista casa cheia.

19:45. Agora entram os jogadores de Paços Ferreira e Sporting para o aquecimento.

19:30. Os guarda-redes das duas equipas já fazem os exercícios de aquecimento.

19:25. Já Marco Silva tem no banco de suplentes, Marcelo Boeck, Cédric, Naby Sarr, Rosell, Carlos Mané, Diego Capel e Fredy Montero.

19:23. No banco de suplentes do Paços Ferreira vão estar, Defendi, Ricardo Ferreira, Minhoca, Cícero, Nélson Pedroso, Diogo Rosado e Hurtado.

19:20. O Sporting vai alinhar com, Rui Patrício na baliza, na defesa Miguel Lopes, Ewerton, Tobias Figueiredo e Jefferson, no meio-campo William Carvalho, João Mário e André Martins, no ataque Nani, Slimani e Carrillo.

19:18. O Paços Ferreira vai jogar com, António Filipe na baliza, a defesa com Rodrigo Galo, Ricardo, Fábio Cardoso e Hélder Lopes, no meio-campo Seri, Sérgio Oliveira e Vasco Rocha, na frente Manuel José, Rúben Pinto e Bruno Moreira.

19:10. Caso alinhe na partida desta noite, Fredy Montero fará o seu 50º encontro no campeonato português.

18:50. Paulo Fonseca nunca perdeu nos quatro jogos que disputou frente ao Sporting. O técnico soma dois empates e duas vitórias, tanto pelo Paços Ferreira, como quando treinou o FC Porto.

18:10. De recordar que o Paços de Ferreira bateu o Benfica na jornada 18 e bateu o pé ao Sporting aquando da visita a Alvalade, na primeira ronda da Liga NOS. Sérgio Oliveira marcou o golo que abateu os encarnados e Hurtado apontou o tento que resultou num empate 1-1 diante da plateia sportinguista - Fredy Montero empatou o jogo.

18:00. «O Paços é uma equipa de qualidade. E este tipo de adversários transcendem-se, por norma, nestes jogos: jogam muito mais juntos. Temos de estar preparados para um Paços a um nível alto», avisou Marco Silva, técnico do Sporting. «Por norma, o Paços cria sempre enormes dificuldades naquele estádio, a qualquer adversário. Mas estamos preparados para jogo difícil», assegurou o técnico.

17:45. «Estão criadas todas as condições para um jogo fantástico e aberto. Apesar de estar um pouco longe do seu objectivo inicial, o Sporting pretende ganhar todos os jogos para chegar ao segundo lugar», alertou Paulo Fonseca na projecção do jogo. «Não há muitas equipas a encarar os jogos como o Paços de Ferreira, ninguém nos supera em vontade e determinação», garantiu.

17:35. No Paços de Ferreira, Sérgio Oliveira deverá voltar à titularidade após debelar a lesão; os avançados Hurtado e Cícero voltaram também às opções de Paulo Fonseca, e em sentido inverso, Edson Farias e Romeu ficaram de fora das escolhas do treinador pacense. No Sporting, Tobias fará dupla de centrais com Ewerton, André Martins jogará no lugar de Adrien e Miguel Lopes deverá sentar Cédric no banco.

17:25. Na última deslocação do Sporting à Mata Real, para a Liga, o Leão derrotou o Paços de Ferreira por 1-3 com golos leoninos de William Carvalho, Adrien e Marcos Rojo. O golo caseiro foi marcado por Bebé, hoje a jogar na Liga BBVA, emprestado pelo Benfica. Adrien, castigado, não poderá actuar hoje, tal como Paulo Oliveira.

17:10. Sempre que o Paços de Ferreira recebeu e venceu o Sporting, para a Liga, fê-lo sem nunca sofrer golos; em 1991 venceu o Leão por 1-0, enquanto que em 2002 humilhou a turma de Alvalade com um 4-0 histórico. Em 2005 os pacenses voltaram a castigar o Sporting com um claro 3-0 e em 2010 e 2013 mais duas vitórias, ambas pela margem mínima de 1-0.

17:00. O Paços de Ferreira tem sido, em casa, um autêntico quebra-cabeças para o Sporting neste novo milénio: os pacenses venceram quatro vezes o Sporting na Mata Real desde 2002 até ao presente, enquanto o Sporting venceu cinco vezes desde 2001; registaram-se quatro empates na Mata Real desde o ano 2000, na liga nacional.

16:45. Sporting e Paços de Ferreira defrontaram-se por 33 vezes no âmbito da Liga portuguesa: os Leões venceram 19 dessas partidas, enquanto os pacenses apenas triunfaram por 9 vezes. Se tivermos em conta os jogos realizados no reduto do Paços de Ferreira, verificamos que os «castores» venceram cinco partidas em 16 jogos e o Sporting sete partidas.

16:35. O Sporting é, a par do FC Porto, a equipa que menos derrotas averbou na Liga NOS, apenas duas; e essas duas derrotas foram averbadas precisamente fora de portas, e por números expressivos. O Sporting perdeu fora com Vitória SC e FC Porto, com dois resultados de 3-0; os Leões registaram, também três empates fora de casa.

16:20. O Sporting vem de três vitórias consecutivas na Liga NOS, não cedendo pontos desde que foi derrotado no Estádio do Dragão, por contundentes 3-0. Nas duas partidas em casa, o Sporting bateu o Penafiel (3-2 em inferioridade numérica) e o Vitória SC (4-1), vencendo fora o Marítimo por 0-1 com um golo de Adrien, de grande penalidade.

16:10. O Paços de Ferreira não perde em casa há quatro jornadas na Liga NOS - desde que foi derrotado por 2-3 na Mata Real, pelo Nacional da Madeira, não mais o Paços perdeu uma partida em casa. Desde então, bateu o Benfica (1-0), o Penafiel (2-1) e o Boavista, tendo, pelo meio, empatado com o Vitória Guimarães (2-2).

15:55. O Sporting chega a esta partida após ter recuperado dois pontos a FC Porto e três ao líder Benfica, numa jornada em que os Leões saíram a ganhar com os tropeções dos rivais. O Sporting bateu o Vitória Guimarães por 4-1 em Alvalade, com golos de João Mário, Adrien, Slimani e Nani. O Paços de Ferreira vem de um empate a zeros no Bonfim, diante do Vitória de Setúbal.

15:40. O Sporting segue na terceira colocação da Liga NOS, com 56 pontos, sem grandes perspectivas de ascender à segunda posição e com a segurança de ter seis pontos (à condição, mas em caso de vitória serão 9) sobre o quarto classificado SC Braga; o Paços de Ferreira está em sétimo lugar e caso vença ultrapassará o Rio Ave e somará 40 pontos.

15:30. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Paços de Ferreira x Sporting, referente à jornada 27 da Liga NOS 2014/2015 - siga o minuto a minuto do jogo Paços de Ferreira x Sporting, que será disputado no Estádio da Capital do Móvel, às 20:15 horas, directo , grátis, em Vavel Portugal.