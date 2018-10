Resultado Benfica 3x1 Nacional na Liga Portuguesa 2015

Da minha parte, é tudo. Podem acompanhar toda a atualidade desportiva em vavel.com/pt

O Benfica foi o justo vencedor do encontro. Fez uma segunda metade mais fraca, comparativamente com a primeira, e consentiu um golo da equipa visitante, no entanto, o Nacional, nunca conseguiu criar grandes oportunidades, à excepção do golo.

Final da Partida

90+3. Cartão amarelo para Rúben Amorim.

89'. Salvio a rematar contra o poste, no entanto, fez falta, antes do remate.

87'. Benfica - Substituição - Sai Talisca, Entra Ola John

81'. Que desperdício! Na sequência de de um pontapé livre, Jardel a cabecear para a defesa difícil de Gottardi que não amarra a bola, e Lisandro Lopez na recarga, a mandar por cima.

79'. Muito bem, Gottardi! Lima tinha tudo para fazer o golo, não fosse o guarda-redes estar bastante atento, e a amarrar o esférico com bastante astúcia.

Números oficiais: 48.572 espetadores

76'. Benfica - Substituição - Sai Pizzi , Entra Rúben Amorim

75'. O Nacional quase faz o segundo! Christian de fora da área, quase fazia o golo. A bola saíu em arco, um pouco ao lado do poste direito.

Que pontapé! Tiago Rodrigues de fora da área, a mandar uma bomba, sem hipóteses para Júlio César.

73'. GOLOOOOO! NACIONAL! TIAGO RODRIGUES!

72'. Benfica - Substituição - Sai Jonas, Entra Talisca

71'. Pizzi a desmarcar Salvio, mas Gottardi a antecipar-se e a sair da baliza para cortar o lance.

65'. Primeiro remate do Nacional! Marco Matias a centrar, e Lucas João a cabecear muito torto. Passa por cima.

Salvio a tocar a bola para Jonas, que de primeira, faz um remate em arco, que ainda toca na barra antes de entrar. Um golo memorável!

GOLOOOOOOOO! BENFICA! JONAS! QUE GOLAÇO!

58'. Manuel Machado a apostar tudo, com as suas alterações. Veremos se consegue fazer alguma coisa!

Gaitán está a fazer um jogo extraordinário!

55'. Salvio não marca por pouco! Ao segundo poste, o argentino a cabecear um pouco ao lado.

Substituição - Nacional - Sai Gomaa, Entra Tiquinho

54'. Na sequência do canto, Salvio a cabecear pouco ao lado.

53'. Passou a rasar o poste! Cruzamento vindo da esquerda, e Gomaa a cortar, quase faz o auto-golo.

52'. Grande jogada de Pizzi. Fez um túnel a Rui Correia, e não fosse Zainadine a cortar para canto, poderia ter havido perigo.

48'. Cartão amarelo para Luis Aurélio.

47'. Eliseu! De fora da área, a mandar uma bomba. Grande defesa de Gottardi!

45'. Nacional - Substituição - Sai Wagner, Entra Tiago Rodrigues

45'. Nacional - Substitução - Sai Ali Ghazal, Entra Christian

Início da 2ª Parte

O Benfica vai dominando o encontro sem sombra de dúvidas. Têm vindo a praticar um futebol rápido e bonito de se ver. Tabelas, triangulações, grandes jogadas, que os encarnados têm proporcionado ao seu público. O Nacional nos últimos minutos têm tido mais bola, no entanto, ainda não conseguiu criar qualquer oportunidade de golo. Não fizeram qualquer remate.

Intervalo

44'. Que jogada brilhante! Grande combinação entre Jonas, Lima e Maxi, a triangularem muito bem, com a finalização de cabeça, por parte de Jonas. Gottardi amarrou!

43'. Júlio César dominou a bola tranquilamente. Certamente não esperava que Lucas João chegasse perto, tão rapidamente. Podia ter sido perigoso!

42'. Gaitán a bater o canto de forma estudada. A bola a sair rente ao relvado, Pizzi a aparecer sem desmarcação, mas a rematar ao lado.

39'. A formação madeirense vai tentando jogar o seu jogo, e até está a conseguir ter bola no meio-campo encarnado, mas não consegue criar qualquer tipo de ocasiões de perigo, junto da baliza de Júlio César.

34'. Mais uma vez, Jonas! O avançado apenas com Gottardi pela frente, não conseguiu desviar do guardião.

32'. Os encarnados vão fazendo um jogo brilhante, com trocas de bola constantes, e com um ritmo bastante rápido. Dá gosto de ver!

Cruzamento brilhante (mais uma vez) de Gaitán, a encontrar vindo de trás, Lima, que apenas teve de cabecear. Sem oposição, foi um golo fácil.

30'. GOLOOOOOOO! BENFICA! LIMA!

22'. Nacional tenta responder! Marco Matias centrou para Luis Aurélio, que chegou atrasado, e já não conseguiu receber o esférico.

Gaitán foi à linha, centrou para a marca de pénalti, de onde apareceu Jonas, que apenas teve de encostar para o primeiro.

20'. GOLOOOOOOOO! BENFICA! JONAS!

Foi o primeiro erro defensivo do Nacional. Salvio poderia ter ficado apenas com o guardião pela frente, não tivesse sido a recuperação rápida do defesa.

18'. Não fosse agora Zainadine, os homens do Benfica poderiam ter ficado apenas com Gottardi pela frente.

17'. Lisandro López!! Na sequência de um pontapé de canto, apareceu ao segundo poste, mas cabeceou ao lado.

14'. Os lançamentos longos, típicos de Maxi, criam sempre grandes termuras na defesa do Nacional.

11'. Seria o primeiro! Cruzamento brilhante de Gaitán na direcção da baliza, e Jonas a pentear a bola, para uma grande defesa de Gottardi.

8'. Como já era expectável, o Nacional vai jogando na expectativa do contra-ataque.

Que perigo!! Gaitán recebeu e à entrada da área, a rematar forte contra as malhas laterais.

5'. Benfica vai tendo a posse de bola, tentando impôr o seu jogo no meio-campo adversário.

2'. Confusão na área do Nacional, mas surge um alívio que leva a bola para longe.

Apito Inicial

16:59. Quase tudo pronto!

16:45. As equipas vão aquecendo..

E no banco dos madeirenses estão: Rui Silva, Marçal, Boubacar, Christian, Tiago Rodrigues, Camacho e Soares

No banco dos encarnados estão ainda: Paulo Lopes, André Almeida, Benito, Amorim, Talisca, Ola John e Derley

ONZE DO NACIONAL: Gottardi; João Aurélio, Zainadine, Rui Correia e Sequeira; Ali Ghazal, Gomaa e Luís Aurélio; Wagner, Lucas João e Marco Matias

ONZE DO BENFICA: Júlio César; Maxi, Lisandro, Jardel, Eliseu; Salvio, Samaris, Pizzi, Gaitán; Jonas e Lima

16:42. JÁ TEMOS ONZES!

16:20. Onzes prováveis do Benfica x Nacional:

16:15. «É um jogo cuja expectativa é de dificuldade, frente ao líder Benfica, que joga com o apoio do seu público e numa fase em que está em causa a discussão do título nacional, fatores que deixam antever um grau de dificuldade muito elevado», comentou Manuel Machado, técnico do Nacional.

16:05. «O Nacional tem tirado pontos às equipas que lutam pelo título, como FC Porto e Sporting. Ainda não tirou ao Benfica e espero que não tire. Para mim é uma das melhores equipas do campeonato. Vamos ter dificuldades, mas esperamos ultrapassá-las», analisou Jorge Jesus na antevisão da partida.

15:55. No histórico Benfica x Nacional registam-se 15 confrontos no âmbito da Liga, com 80% de aproveitamento para o Benfica, que venceu 12 jogos. O Nacional nunca venceu no Estádio da Luz e procura ainda a primeira vitória sobre o actual campeão. Há 5 jogos seguidos (na Luz, para a Liga) que o Benfica vence o Nacional.

15:40. No confronto da primeira ronda da Liga 2014/2015, o Benfica viajou até à Madeira e deparou-se com muitas dificuldades para vencer o Nacional da Madeira; Edgar Abreu abriu o marcador logo no primeiro minuto, mas Salvio e Jonas conseguiram, antes do minuto 20, devolver a tranquilidade ao Benfica, que acabaria por vencer por 1-2.

15:30. O Benfica vem de uma série de 10 vitórias caseiras consecutivas, para a Liga, a contar desde o empate na Luz, frente ao rival Sporting. A defesa encarnada tem estado impecável dentro de portas: o Benfica leva 9 jogos seguidos em casa sem conceder golos, o que revela a força defensiva da equipa de Jorge Jesus.

15:20. A jogar no Estádio da Luz, o Benfica tem sido dominador e tem um registo imaculado: ainda não perdeu na Luz em 2014/2015 para a Liga NOS e apenas cedeu um empate, na jornada 3, frente ao rival Sporting (1-1). A última derrota caseira na Liga remonta ao dia 2 de Março de 2012, 2-3 contra o rival FC Porto de Vítor Pereira, treinador dos dragões à data.

15:10. O Nacional tem encontrado grandes dificuldades para triunfar fora de casa: a última vitória forasteira na Liga data de 25 de Janeiro de 2015, quando o Nacional venceu por 2-3 a equipa do Moreirense. Na verdade, o mês de Janeiro viu as duas únicas vitórias forasteiras do Nacional neste campeonato (ambas por 2-3, a Paços e Moreirense).

15:00. Foi precisamente o Nacional da Madeira a dar uma ajuda preciosa ao Benfica na jornada passada - os encarnados tropeçaram com estrondo diante do Rio Ave, mas o FC Porto não foi capaz de, em plena Choupana, vencer a partida e reduzir a desvantagem para 1 pontos. Ao golo de Tello, Wagner respondeu com um empate; Lucas João ainda falhou um golo cantado.

14:50. O Nacional da Madeira tem, praticamente, metade dos pontos do Benfica: 33 pontos que colocam o Nacional na nona posição da Liga NOS, muito graças à boa segunda volta que os alvinegros estão a efectuar - o positivo empate registado diante do FC Porto (1-1 na Choupana) na última jornada reflecte a subida de rendimento do Nacional de Manuel Machado.

14:40. O Benfica segue na liderança da tabela classificativa com 65 pontos, mas vem de uma desaceleração: na jornada passada foi derrotado pelo Rio Ave e viu a vantagem para o segundo lugar reduzir-se de quatro para três pontos; um mal menor, já que se o FC Porto tivesse vencido o Nacional, estaria agora a um ponto das águias.

14:30. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Benfica x Nacional da Madeira, partida referente à jornada 27 da Liga NOS 2014/2015 - siga o minuto a minuto do jogo Benfica x Nacional da Madeira, disputado no Estádio da Luz às 17 horas, , grátis, em Vavel Portugal.