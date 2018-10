Bayern bate Borussia e prossegue caminhada tranquila rumo ao título

O campeão alemão e actual líder da Bundesliga deslocou-se ontem ao reduto do Borussia Dortmund, o Signal-Induna Park, e de lá saiu com uma magra mas importante vitória que permite dar mais um passo em frente na tranquila travessia rumo à nova consagração nacional. Um golo do avançado polaco Lewandowski foi suficiente para bater o Borssuia de Jurgen Klopp.

Benenficiando de alguma desorganização estrututural do Borussia, o Bayern foi explorando os espaços entre as linhas adversárias, com Thomas Muller sempre atento aos erros defensivos contrários. Lewandowski marcou o único golo da partida aos 36 minutos, após excelente entendimento entre o polaco e o alemão Muller - o «keeper» Weidenfeller ainda esboçou uma primeira defesa mas a bola acabaria por ser, na ressaca, empurrada para a baliza, por Lewandowski.

A parte final da partida foi dominado pela equipa da casa, que tentou desesperadamente empatar a contenda, sem sucesso. Kampl, Marco Reus e Blaszczykowski tentaram melindrar o sector defensivo bávaro, mas sem sucesso. A pressão atacante do Borussia Dortmund adensou-se nos minutos finais, com várias bolas bombeadas para a área, mas o resultado não sofreu alterações.

À passagem da jornada 27, o Bayern continua a liderar a tabela classificativa com total tranquilidade, mantendo os 10 pontos de avanço sobre o segundo classificado, o Wolfsburgo (67 dos bávaros contra 57 dos «lobos»). O Borussia, que vinha de uma série de 7 jogos sem perder, está na décima colocação, com 33 pontos angariados, vivendo hoje uma situação mais desafogada que aquela em que se encontrava há dois meses.