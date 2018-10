Manor inicia programa de 2015

A Manor deu início ao seu programa de desenvolvimento do monolugar para 2015. Recorde-se que o carro que a equipa usou na Malásia (uma vez que falhou a corrida na Austrália) era uma versão alterada do Marussia de 2014. Quem afirma o arranque do novo programa é o director da equipa, John Booth, que destacou a importância dos dados recolhidos na corrida malaia.

Manor destaca aprendizagem conseguida na Malásia

"Graças à nossa primeira corrida completa, em Sepang, pudemos usar a informação recolhida para colocar em marcha o nosso programa de desenvolvimento, e estamos ansiosos para aplicar o que aprendemos neste fim-de-semana [3 a 5 de Abril].", afirmou Booth.

Roberto Mehri e Will Stevens continuarão a ocupar os lugares titulares da equipa no GP da China, já este fim-de-semana, embora ainda correndo no monolugar de 2014 alterado. A Manor não revela ainda em que data estreará a sua nova máquina.