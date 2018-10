Jürgen Klopp deixa o comando do Dortmund no final da Temporada

O técnico alemão, Jurgen Klopp, já tinha dito algumas vezes, e disse novamente que, «No momento em que sentisse que não era o treinador perfeito para este clube extraordinário, diria a verdade. Chegou o momento de fazer isso. Não tem nada a ver com a atual situação desportiva, mas com o futuro.». Klopp colocou assim um ponto final na ligação ao Borussia.

O treinador alemão disse também que esta sua saída no final da temporada em nada se deve aos maus resultados obtidos ao longo da temporada. Em conferência de imprensa, o técnico alemão, juntamente com o Presidente do clube, anunciaram esta decisão. Jürgen Klopp tinha contrato até 2018.

O carismático e irreverente treinador teve uma passagem de 7 anos pelo clube alemão, em que venceu duas Bundesligas, uma Taça da Alemanha, e três Supertaças, tendo também chegado à final da Champions em 2013, final que perdeu frente ao rival Bayern Munique.

Já se falam de possíveis sucessores, sendo que o nome mais sonante para o comando do Borussia Dortmund, é Thomas Tuchel (antigo treinador do Mainz), no entanto, o nome do técnico português, Paulo Sousa, também está na calha.