Resultado FC Porto x Académica na Primeira Liga 2015 (1-0)

Finda mais uma jornada, FC Porto e Benfica (que jogou frente ao Belenenses à mesma hora e venceu os Azuis do Restelo por 0-2) não cederam e continuaram na corrida pelo título com apenas 3 pontos a separar as duas equipas. Grande clássico em perspectiva na próxima jornada, no Estádio da Luz. Acompanhe todos os desenvolvimentos da Liga NOS aqui, em Vavel Portugal!

Do lado da Académica, a equipa de José Viterbo podia ter aproveitado a vantagem mínima dos dragões para pontuar esta noite no Porto até ao final da partida, mas não foi capaz de colocar a bola dentro da baliza de Fabiano. Rafael Lopes teve a melhor oportunidade, mas falhou isolado!

Termina o jogo no Dragão! Depois de uma jornada europeia perfeita, o FC Porto cumpriu o que lhe era exigido e venceu em casa os estudantes de Coimbra por 1-0. Lopetegui poupou muitos elementos (nomeadamente, Helton, Quaresma, Oliver Torres, Jackson e Brahimi, que não foram titulares) e foi Hernâni quem conseguiu resolver para o lado azul-e-branco, num jogo que nunca esteve decidido. O avançado proveniente do Vitória de Guimarães foi o homem-do-jogo e esteve em evidência em quase todos os lances de maior perigo dos dragões.

Final da partida

90'+3. Falhanço inacreditável de Jackson! Alex Sandro consegue colocar o esférico no colombiano que, junto da linha de golo e com a baliza aberta, falha e atira por cima! Que perdida do melhor marcador do campeonato!

90'+1. Quase o segundo do FC Porto! Alex Sandro passa para Jackson que recebe dentro da área, consegue ganhar espaço e remata forte para defesa de Cristiano! Hernâni, na recarga, atira para fora.

90'. Duarte Gomes concede 4 minutos de compensação

90'. Entramos no último minuto e o FC Porto não permite que a Académica se instale no seu meio-campo. Ataca o FC Porto.

89'. Falta de Iago sobre Ricardo Pereira. Livre para o FC Porto no flanco direito.

87'. No contra-ataque, Hernâni novamente a cruzar a bola para o segundo poste e Esgaio afasta para lançamento.

86'. Livre para Esgaio, ainda perto do meio-campo.

84'. Livre para o FC Porto, a 34 metros da baliza. Não resulta perigo da sua cobrança.

83'. Substituição na Académica: sai Ivanildo, entra Hugo Seco.

83'. Substituição no FC Porto: Sai Aboubakar, entra Jackson Martínez. Ouvem-se aplausos no Dragão para o colombiano, que esteve em destaque na partida frente ao Bayern.

81'. Boa jogada do FC Porto! O emblema da casa recupera a bola, avança no terreno e Hernâni joga bem para Aboubakar, que não consegue armar o remate.

79'. Ángel levanta o esférico na cobrança do canto, Marcano ainda cabeceou, mas Rafael Lopes afasta a bola!

78'. Hernâni recupera a bola e progride na grande área, ganhando um canto para o FC Porto. O avançado ex-Guimarães ficou a pedir grande penalidade, mas sem razão.

76'. Os números oficiais indicam 36117 espectadores esta noite no Dragão.

73'. Estamos quase a entrar nos últimos 15 minutos do encontro, o FC Porto ainda não resolveu a partida e a Académica começa a acreditar que é possível pontuar.

71'. Substituição na Académica: sai Rui Pedro, entra Diallo.

70'. No contra-ataque, a Académica ameaça, mas o remate de Fernando Alexandre sai fraco e é interceptado pela defesa da equipa da casa.

69'. Hernâni e Cristiano! Mais um grande cruzamento do avançado do FC Porto, com o guarda-redes da Académica a afastar com os punhos.

68'. Fugia Hernâni, agora na linha direita, mas a bola perdeu-se pela linha de fundo.

67'. Substituição na Académica: sai Mineiro, entra Magique.

65'. Subsituição no FC Porto: sai Campaña, entra Oliver.

64'. Perigo na área portista! De novo Esgaio a bater o livre do lado direito e quase o golo da Briosa depois de uma grande cofusão na área dos azuis-e-brancos.

63'. Cartão amarelo para Ricardo Pereira, por fazer falta sobre Ivanildo. Livre perigoso para a Académica.

63'. Com esta alteração, Marcano alinha com Reyes no centro da defesa, Alex Sandro ocupa a lateral esquerda e Ángel joga a extremo.

62'. Ángel cruza bem, mas Evandro e Aboubakar falham o desvio para a baliza de Cristiano!

59'. Substituição no FC Porto: Sai Quintero, entra Marcano.

59'. Quintero levanta o esférico para o segundo poste, onde surge Campaña a atirar para fora. Sem perigo para a Briosa.

58'. Falta de Esgaio sobre Hernâni, no limite da grande área! Pedia-se penalty mas Duarte Gomes ajuizou bem o lance.

56'. Livre de Esgaio, com João Real a cabecear sem força, para Fabiano agarrar!

56'. Cartão amarelo para Reyes.

55'. De novo Hernâni! O número 17 do FC Porto passa por Esgaio, aguentando a carga do lateral e cruza bem para a cabeça de Aboubakar, que atira para o lado!

53'. Que livre de Campaña! A bola é muito bem batida ao canto superior esquerdo da baliza, mas Cristiano agarra a dois tempos.

51'. Hernâni de novo em destaque! O avançado passou por dois jogadores e cruzou, mas ninguém foi ao encontro da bola para a desviar!

50'. Falta de Rui Pedro sobre Quintero. Livre para o FC Porto, mas sem perigo. Cristiano fica com a bola.

47'. Livre para a Académica, descaído para o lado esquerdo, por falta de Aboubakar. Esgaio cobra a bola parada, mas a defesa portista afasta.

46'. Recomeça a partida no Dragão. Agora sai a Académica com a bola.

Segunda parte

19:01. Brahimi e Oliver Torres estiveram a aquecer durante o intervalo, mas Lopetegui mantém o mesmo onze para a segunda parte.

19.00. No banco de suplentes da Académica, José Viterbo conta com Lee Oliveira, Ricardo Nascimento, Richard Ofori, Hugo Seco, Magique, Ulysse Diallo e Cissé.

19:00. No banco de suplentes do FC Porto estão Helton, Ivan Marcano, Quaresma, Jackson Martinéz, Oliver Torres, Brahimi e Adrián.

18:50. Boa primeira parte no Estádio do Dragão! O FC Porto conseguiu marcar cedo, por intermédio de Hernâni, numa altura em que a Académica fechava bem os espaços na sua defesa. Depois do golo sofrido, a Académica reagiu e já podia ter empatado a partida, numa perdida flagrante de Rafael Lopes, porém, no pressing final, a turma da casa podia ter alargado a vantagem por várias vezes! Fique connosco nesta segunda parte.

FC Porto x Académica jogo

Intervalo

45'. Mais 1 minuto de compensação.

45'. De novo José Ángel! Na sequência de um canto para o FC Porto, Cristiano soca para a entrada da grande área, onde surgiu novamente José Angel a rematar a bola forte e rasteira em direcção à baliza! Cristiano aparentava estar batido, mas Rafael Lopes alivia o esférico para longe!

43'. Que defesa de Cristiano! Grande jogada de Evandro: o brasileiro coloca em Hernâni, que cruza para José Ángel atirar para grande defesa do guardião de Coimbra!

42'. Boa oportunidade para os azuis-e-brancos! Quintero combina com Evandro que cruza ao segundo poste, com Aboubakar a chegar tarde.

40'. Grande trabalho técnico de Hernâni junto da bandeirola! O avançado portista faz um vírgula perfeita sobre Iago Santos, que depois fez falta e foi admoestado com o cartão amarelo!

38'. Rafael Lopes falha isolado! Quem não marca o segundo... quase sofria o primeiro! Após um mau passe de Alex Sandro, o avançado da Académica ganha a posse de bola e remata forte, mas por cima! Que oportunidade para os estudantes!

36'. Quase o golo FC Porto! Evandro recupera a bola área dos estudantes, remate ao poste e na recarga Aboubakar não consegue fazer o segundo e atira por cima!

Há pouco, quando decorria o minuto 33, os adeptos homenegearam Pinto da Costa pelos 33 anos de presidência do clube.

34'. Hernâni já está de regresso à partida.

33'. Hernâni recebe assistência fora do relvado.

32'. Mineiro atira para fora! Esgaio ganha a bola a Hernâni que fica queixoso no relvado, mas Duarte Gomes mandou seguir e, na sequência do lance, Lucas Mineiro armou o remate, mas fraco e sem a direcção da baliza portista.

31'. Livre de Ivanildo no flanco direito do ataque da Académica. A bola saiu com pouca força e fácil para Fabiano, que agarrou sem problemas.

29'. Rúben Neves já recuperou.

29'. Ivanildo progredia no campo depois de Ricardo ter perdido a bola num desentendimento com Aboubakar e atingiu Rúben Neves no duelo com o médio portista.

25'. A Académica tenta reagir ao golo sofrido, sobe as linhas e está melhor no jogo.

24'. Fora-de-jogo assinalado a Rafael Lopes. Iago rematou fortíssimo, obrigando Fabiano a uma excelente intervenção, mas o encontro já estava interrompido.

23'. Rafael Lopes ganha um livre lateral para a Académica, no duelo com Alex Sandro. Vai cobrar Esgaio.

22'. Na sequência do livre, Reyes faz falta sobre Fernando Alexandre.

21'. Falta de Iago sobre Aboubakar. Livre para o FC Porto no lado direito do ataque dos dragões. O árbitro avisa o defesa.

19'. Cartão amarelo para Oualembo!

17'. Na sequência do primeiro canto para a Académica, Hernâni tentava sacudir a bola da área portista, mas acertou num jogador de Coimbra e o esférico acabou por sobrar para a pequena área, onde Evandro afastou para longe!

16'. Bom remate de Campana! Quintero passa a bola para trás, onde estava o médio portista à entrada da área, rematando forte mas por cima.

15'. Livre a favor do FC Porto, por falta de Rui Pedro sobre Hernâni. Quintero cobrar a bola parada, descaída para o lado esquerdo.

Numa fase em que era notória a falta de espaços na defesa dos estudantes para que os pupilos de Lopetegui criassem perigo, Hernâni aproveita uma falha de Esgaio e surge bem nas costas do defesa da Académica, rematando para defesa incompleta de Cristiano e inaugurando na recarga o marcador no Dragão!

12'. GOLO DO FCPORTO!

10'. A Académica conseguiu um lançamento junto à grande área portista, mas no seguimento do lance, Ivanildo deixa a bola fugir pela linha de fundo.

8'. Primeiro lance do FC Porto! Rúben Neves abre a bola na linha para Ricardo, que cruza para a área onde estava Hernâni, mas a bola acaba por morrer nas mãos de Cristiano.

5'. O FC Porto mantém mais posse de bola, enquanto a Académica se posiciona numa zona mais recuada do terreno. Até agora, nenhuma das equipas conseguiu atacar com perigo.

1'. Já rola a bola no Dragão. Sai o FC Porto com o esférico.

Apito inicial

17:55. ONZE INICIAL DA ACADÉMICA: Cristiano; Ricardo Esgaio, João Real, Iago Santos e Oualembo; Lucas Mineiro, Fernando Alexandre e Nuno Piloto; Rui Pedro, Rafael Lopes e Ivanildo.

17:55. ONZE INICIAL DO FC PORTO: Fabiano; Ricardo, Reyes, Alex Sandro, Angel; Neves, Campana, Evandro; Quintero, Aboubakar e Hernâni

17:20. Frente-a-frente neste FC Porto x Académica estará a melhor defesa da prova (o FC Porto com apenas 12 golos concedidos) contra o pior ataque da Liga NOS (a Académica, que apenas marcou, até agora, 20 tentos). Jackson Martinez, o goleador de serviço do Porto, deverá ser poupado para a partida da segunda mão, frente ao Bayern.

17:10. A última vitória da Académica sobre o FC Porto está guardada nas profundezas da História - foi no ano de 1971 que a Briosa bateu pela última vez o FC Porto, com um resultado de 2-3. Hoje, no Dragão, perante um Porto motivado, a Académica terá de lutar com todas as suas forças para tentar repetir um feito que tem 44 anos.

17:05. Registam-se 62 jogos entre FC Porto e Académica disputados no reduto do Dragão, para o campeonato: os portista venceram 48 partidas, dominando totalmente, contra apenas cinco vitórias da Académica e 9 empates ao longo da história dos duelos entre dragões e «estudantes».

16:50. Em casa do FC Porto tem demonstrado uma excelente forma: na Liga, a única derrota registada foi contra o Benfica no dia 14 de Dezembro de 2014; daí para a frente registaram-se sete partidas no Dragão e sete vitórias para a formação de Julen Lopetegui, que nunca mais sofreu golos no seu reduto desde o 0-2 diante do Benfica.

16:40. O FC Porto não perde nenhuma partida na Liga desde 25 de Janeiro de 2015, altura em que visitou os Barreiros e lá perde por 1-0 contra o Marítimo - já lá vão 10 partidas sem conhecer o sabor da derrota, e apenas um empate concedido (contra o Nacional, desperdiçando o Porto a hipótese de ficar a um ponto do rival Benfica).

16:30. A Académica apenas perdeu dois jogos entre 25 de Janeiro e a jornada passada, ambos contra dois grandes do campeonato: Sporting e Benfica; mas em partidas fora de casa o registo não é positivo: em 2015 a Académica apenas venceu duas partidas longe de casa (Estoril e Moreirense).

16:20. A Académica vinha de uma excelente série de jogos sem perder na liga, após a entrada de José Viterbo no comando técnico: sete partidas sem conhecer o sabor da derrota (9 no total). Mas o jogo na Luz, na jornada passada, foi um tombo grande: 5-1 com uma abordagem táctica falhada por parte do técnico da Académica.

16:10. Espíritos distintos nesta partida FC Porto x Académica: o Porto vem tremendamente motivado depois de uma épica e histórica vitória frente ao colosso Bayern, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, enquanto que os «estudantes» foram totalmente cilindrados na última partida, 5-1 na Luz diante do líder do campeonato, Benfica.

16:00. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo FC Porto x Académica, referente à jornada 29 da Liga NOS 2014/2015, que será disputado no Estádio do Dragão às 18 horas - siga connosco o minuto a minuto do jogo FC Porto x Académica, em directo e , grátis, em Vavel Portugal.