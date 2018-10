Resultado Belenenses x Benfica na Primeira Liga 2015 (0-2)

Com o triunfo do FC Porto frente à Académica fica tudo na mesma e para a semana na Luz, águias e dragões vão disputar aquele que pode ser o jogo do título. Esperamos que tenham gostado de mais esta transmissão em directo e. Continuem a acompanhar toda actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Jonas foi a figura do encontro ao apontar os dois golos, um em cada parte aumentando para dezasseis o total de golos já marcados no campeonato.

Triunfo da eficácia encarnada, que nas duas vezes que levou perigo para Ventura marcou. O Belenenses por seu turno também incomodou Júlio César, mas não foi capaz de bater o brasileiro.

FINAL DA PARTIDA, VITÓRIA DO BENFICA POR 0-2 SOBRE O BELENENSES!

90' Quase reduz o Belenenses!!! Abel Camará na área atira e Júlio César com as pernas evita o golo.

90' Vão jogar-se mais três minutos de compensação.

88' Alteração no Benfica, saiu Samaris e entra Rúben Amorim.

81' Substituição no Belenenses, saiu João Meira e entra Tiago Silva.

81' Alteração no Benfica, saiu Jonas e entra Fejsa.

77' Cartão amarelo para Júlio César por demora na reposição da bola.

77' Livre directo de Carlos Martins com Júlio César a não arriscar, socando a bola.

76' Cartão amarelo para André Almeida por agarrar Abel Camará.

71' Alteração no Benfica, saiu Ola John e entra Talisca.

69' Substituição no Belenenses, saiu Sturgeon e entra Fábio Nunes.

63' Mais um remate de Carlos Martins com a bola a não passar longe do poste.

60' GOOOLLLLOOO DO BENFICA!!! Centro de Gaitán e Jonas domina no peito e depois remata sem hipóteses para o fundo das redes.

54' Substituição no Belenenses, saiu Palmeira lesionado e entra Gonçalo Brandão.

52' Mais um livre directo batido por Carlos Martins, com a bola a sair por cima, sem perigo para Júlio César.

50' Remate de Carlos Martins, mas desta vez a bola sai muito ao lado.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O BENFICA!

Já o Belenenses apesar de estar a conseguir bater-se com os encarnados, só por uma vez levou perigo à baliza de Júlio César, num livre directo batido por Carlos Martins, ao qual o guardião brasileiro se opôs com categoria. Esperemos que a segunda parte nos traga mais e melhor futebol.

O Benfica aproveitou um erro defensivo do Belenenses para chegar ao golo através de Jonas, mas não mais voltou a incomodar Ventura.

Primeira parte de fraca qualidade de ambos os conjuntos, quer no futebol jogado, quer na produtividade ofensiva.

INTERVALO DA PARTIDA, O BENFICA VENCE POR 0-1 O BELENENSES!

42' Remate de longe por parte de Pizzi, mas a bola sai muito ao lado.

33' Cartão amarelo para João Meira por simulação de grande penalidade. No entanto no mesmo lance o Belenenses fica a pedir grande penalidade por falta de Luisão sobre Sturgeon.

30' Meia hora de jogo com o Benfica a ter mais posse de bola e a não permitir que o Belenenses se aproxime da área, como nos primeiros minutos.

24' Resposta do Benfica, com Lima a meter em Gaitán e este já na área vê o seu remate bloqueado por Palmeira.

22' Livre directo de Carlos Martins e Júlio César com uma excelente defesa a negar o empate.

20' Vinte minutos de jogo e o Belenenses a não acusar o golo sofrido logo ao minuto 5', perante um Benfica que mostra dificuldades em controlar a bola e sair para o ataque.

16' Remate de Sturgeon com a bola a sair por cima da barra.

15' Perto do golo o Belenenses, livre de Carlos Martins com João Afonso ao segundo poste a ser desarmado já na pequena área quando se preparava para atirar.

5' GOOOLLLLOOO DO BENFICA!!! Erro de Pelé no atraso da bola, Ventura antecipa-se a Lima, mas a bola sobra para Jonas que atira para a baliza deserta.

4' Centro de Pizzi e João Afonso ao desviar o esférico quase fazia auto-golo.

INÍCIO DA PARTIDA, SAIU O BELENENSES!

17:58. Entram as equipas no relvado do Restelo.

17:50. As duas equipas recolhem aos balneários para daqui pouco ter início o encontro.

17:40. Os jogadores de ambas as equipas já vão aquecendo no relvado, nas bancadas o vermelho vai sendo a cor predominante.

17:36. Jorge Jesus tem no banco de suplentes do Benfica, Paulo Lopes, Lisandro, Fejsa, Rúben Amorim, Sulejmani, Talisca e Derley.

17:33. O Belenenses tem no banco de suplentes, Matt Jones, Tiago Caeiro, Tiago Silva, Bruno China, Gonçalo Brandão, Diogo Ribeiro e Fábio Nunes.

17:27. O Benfica vai jogar com, Júlio César na baliza, a defesa com André Almeida, Luisão, Jardel e Eliseu, no meio-campo Ola John, Samaris, Pizzi e Gaitán, no ataque Lima e Jonas.

17:25. O Belenenses vai alinhar com, Ventura na baliza, a defesa com Nélson, Palmeira, João Afonso e Filipe Ferreira, no meio-campo Pelé, João Meira e Carlos Martins, na frente Dálcio, Abel Camará e Sturgeon.

17:20. Os guarda-redes das duas equipas já aquecem no relvado do Restelo, mas ainda não são conhecidos os onzes iniciais.

17:00. Para este jogo o Benfica não pode contar com Maxi Pereira castigado, enquanto Artur Moraes e César estão lesionados. No lado do Belenenses, Miguel Rosa e Filipe Mendes não recuperaram das lesões, já Ricardo Dias cumpre castigo. Rui Fonte fica de fora por estar emprestado pelos encarnados.

16:45. «É um derby contra uma equipa que está a fazer um bom campeonato e que está numa posição de poder garantir a qualificação para a Liga Europa. Temos conhecimento do valor do adversário mas acreditamos no que fazemos», afiançou Jorge Jesus na conferência de projecção do Belenenses x Benfica.

16:35. «Sabemos que é uma luta desigual mas estamos preparados para isso. A história mostra-nos que nem sempre o exército mais poderoso é aquele que vence a batalha. Não vamos mudar a nossa identidade», afirmou na antevisã do jogo o novo técnico do Belenenses, Jorge Simão, substituto de Lito Vidigal.

16:25. Na última partida entre as duas equipas, jogada no Estádio da Luz, o Benfica levou a melhor sem dificuldades, vencendo por 3-0 com golos de Lima, Enzo Pérez e Salvio. O jogo esteve envolto em polémica devido às ausências dos melhores jogadores do clube, à data, o avançado Deyverson e Miguel Rosa, ambos impedidos de jogar pela direcção belenense.

16:10. Nas últimas três partidas Belenenses x Benfica realizadas no âmbito da Liga, o Belenenses nunca foi capaz de marcar um golo ao rival encarnado; o Benfica venceu as duas últimas partidas (por 0-4 na época 2009/2010 e 0-1 na época 2013/2014, com golo de Nico Gaitán) e empatou a terceira (0-0).

15:55. No novo milénio o Belenenses bateu o Benfica por 3 vezes no reduto do Restelo: em 2001 venceu as águias por 1-0, voltando a bater a oposição vermelha em 2004 com um resultado histórico de 4-1 que embaraçou o Benfica de Giovanni Trapattoni. Nova vitória chegaria em 2007 com o golo de Weldon.

15:40. Para encontrarmos a última partida vencida pelo Belenenses no Restelo, para a Liga, teremos de recuar à temporada 2007/2008, quando os homens da Cruz de Cristo bateram o Benfica por 1-0 na jornada 13 do campeonato; o avançado Weldon, que viria em 2010 a jogar pelo Benfica, foi o autor do golo belenense nessa partida.

15:25. A longa história dos jogos entre Benfica e Belenenses diz-nos que se jogaram já 147 partidas entre ambas as equipas no campeonato luso; em casa do Belenenses (jogaram 73 jogos na Liga) o Benfica venceu 34 vezes contra 22 do Belenenses, registando-se 17 empates, números relativamente equilibrados com superioridade natural encarnada.

15:15. De facto, as três derrotas averbadas pelo Benfica na Liga NOS foram todas obtidas fora de casa: SC Braga (por 2-1), Paços de Ferreira (por 1-0) e Rio Ave (por 2-1) foram os grandes tropeções da equipa de Jorge Jesus, que hoje terá de se deslocar ao reduto do Belenenses para manter a liderança da Liga, jogando à mesma hora que o rival FC Porto.

15:00. O Benfica vem de duas vitórias seguidas após o desaire em Vila do Conde, e segue há 92 jogos sempre a marcar em partidas na Luz, para o campeonato; mas fora de casa a história tem sido bem diferente e o Benfica tem tido dificuldades para explanar o seu jogo - nos últimos cinco jogos fora, perdeu dois, empatou um e venceu apenas dois (Moreirense e Arouca).

14:50. O Belenenses não tem um registo famoso em partidas no Restelo, para a Liga - em 2015 o Belenenses apenas obteve duas vitórias caseiras (Gil Vicente e Moreirense, ambas por 2-0) e a última vez que conseguiu obter duas vitórias seguidas em partidas no Restelo foi em partidas entre 10 de Maio e 24 de Agosto (contra Arouca e Nacional da Madeira, no fim e começo das Ligas).

14:40. O Benfica segue como melhor ataque da Liga NOS, com tantos golos marcados como pontos amealhados: 71. Na passada jornada, o Benfica goleou a Académica (5-1) na Luz e aumentou ainda mais o seu pecúlio de golos na Liga; o Belenenses vem de uma vitória forasteira contra o Arouca, perfazendo duas vitórias consecutivas (vencera antes o Moreirense).

14:25. «Derby» lisboeta em perspectiva, colocando frente-a-frente o líder do campeonato, Benfica, e o sexto classificado da Liga NOS, o Belenenses; o Benfica lidera com 71 pontos e necessita de vencer para não ser apanhado pelo perseguidor FC Porto, o Belenenses luta por um lugar europeu e tem neste momento 42 pontos, estando a 4 do Vitória SC.

14:15. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Belenenses x Benfica, referente à jornada 29 da Liga NOS 2014/2015 - a partida será disputada no Estádio do Restelo e terá início às 18 horas. Siga o minuto a minuto do jogo Belenenses x Benfica, em directo e , grátis, com Vavel Portugal.