Sporting x Boavista: Rivais de longa data disputam os três pontos

Os leões partem para este encontro com uma margem de erro maior. O Braga foi derrotado pelos vimaranenses, o que, caso o Sporting vença esta tarde o Boavista, aumenta a vantagem pontual para 10 pontos, em vez dos 7, que têm separado as duas formações.

Os axadrezados têm feito uma época muito acima das expectativas. Inicialmente, era expectável que lutassem pela manutenção, mas essa, há muito que está praticamente assegurada, e actualmente, os 10 pontos que tem de vantagem para o penúltimo classificado, Gil Vicente, deixam os panteras negras bastante seguros.

A formação de Marco Silva vem de uma série de 5 jogos sem perder, em que somou 4 vitórias, no entanto, a ambição de chegar ao 2º lugar está cada vez mais distante, e sendo que o FC Porto não escorrega, também será pouco provável que o faça até final, a não ser que perca pontos na Luz, mas também não será importante, na luta pelo 2º posto, visto que são 8, os pontos que separam as duas equipas. Na primeira volta do campeonato, o Sporting foi ao terreno sintético (curiosidade de ser a primeira vez que o fez para a I Liga) do Boavista, onde conseguiu uma vitória por 1-3.

Alvalade chega aos 8 Milhões

No jogo frente ao Boavista, o Estádio de Alvalade chegará ao número redondo de 8 milhões de espectadores, em 296 encontros oficiais. Actualmente, contam-se 7 996 430 adeptos. Outra curiosidade foi o jogo com mais espectadores, ter ocorrido a 8 de Fevereiro, aquando da recepção ao Benfica, onde se registaram 49076 espectadores.

«O Boavista está diferente» - Marco Silva

Em conferência de antevisão ao encontro, Marco Silva disse que: «O Boavista está diferente. Tem tido uma evolução muito boa e não sou apenas eu que o digo. Dizem todos os adversários e com razão. Evoluiu muito e tem sido uma grande surpresa desde o início da época.»

Disse também que: «Está por mérito na posição onde está. É uma equipa forte e aguerrida, à imagem do clube e do seu treinador. Em casa, segundo os resultados, é mais forte, mas vai-nos criar problemas de certeza absoluta».

«Sinto a equipa confiante para Alvalade» - Petit

O antigo médio do Boavista e também do Benfica, que actualmente lidera a formação axadrezada, afirmou na antevisão da partida: «Sinto uma equipa confiante naquilo que temos vindo a fazer, sabendo que vamos encontrar um adversário extremamente forte, um candidato ao título, que joga em casa e que é favorito»

Quanto ao Boavista não vencer em Alvalade desde 1976, o treinador Petit disse: «Vamos tentar contrariar (o favoritismo leonino), sermos humildes, sabendo que temos de sofrer sem bola e fazer perigo quando tivermos bola. Vai ser difícil, mas nada é impossível» acrescentando «Se soubermos sofrer e esperar e nos momentos certos conseguir criar perigo, podemos fazer algo de bom para nós, mas sabendo que o Sporting é sempre forte em casa e está a atravessar um bom momento».

Onzes Prováveis

Nenhuma das equipas divulgou a lista de convocados para este encontro. No Sporting, as ausências são de Ewerton, que está castigado, sendo que irá ser substituído por Tobias Figueiredo.

No Boavista, existem algumas dúvidas, visto que Lucas Rocha, Ancelmo Júnior, Fábio Ervões e Pouga treinaram com limitações ao longo da semana, mas sem a convocatória, não é possível saber se irão alinhar, ou não frente à formação leonina.