Alejandro Valverde, em excelente forma, liga Liège a Wallonia

Alejandro Valverde é o corredor do momento: o ciclista espanhol tem passeado uma excelente forma pelos trilhos dos Países Baixos, vencendo duas clássicas de renome num curtíssimo espaço de tempo. O chefe-de-fila da Movistar conquistou a Flèche Wallone no passado dia 22 de Abril, triunfando, no último Domingo, na clássica Liège-Bastogne-Liège.

O corredor de 35 anos (completou esta idade no passado dia 25 de Abril) passeou qualidade e pujança física nos últimos dias e demonstrou que está a apurar a condição atlética para o tão desejado Tour de France, que terá lugar no mês de Julho. Valverde fez assim a ligação entre Wallonia e Liège, deixando para trás a concorrência e intimidando os restantes candidatos ao Tour.

O ciclista da antiga formação de Rui Costa obteve o seu sexto triunfo da temporada e está cada vez mais perto da forma ideal, facto que deverá valer-lhe a condição de chefe-de-fila para o ataque ao Tour de France, apesar da importância do jovem ciclista Nairo Quintana, colombiano que também alinha pela Movistar.