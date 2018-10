Resultado Vitória Setúbal x Porto na Primeira Liga (0-2)

Esperemos que tenham gostado de mais esta transmissão em directo e. Continuem acompanhar toda actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Brahimi e Jackson Martinez fizeram os golos, com o colombiano a voltar a ficar na liderança dos melhores marcadores com 18 golos, mais um que Jonas do Benfica. De resto águias e dragões continuam separados por três pontos, quanto ao Vitória Setúbal luta por fugir à despromoção.

Vitória justa dos azuis e brancos sem fazer uma grande exibição, frente a um Vitória Setúbal muito apático e sem capacidade de criar situações de perigo.

FINAL DO JOGO, TRIUNFO DO FC PORTO POR 0-2 SOBRE O VITÓRIA SETÚBAL!

90+5' Livre de João Schmidt para as mãos de Helton.

90+4' Cartão amarelo para Casemiro por derrubar Dávila.

90+2' Cartão amarelo para Miguel Pedro por protestos.

90+1' GOOOLLLOOO DO FC PORTO!!! Passe de Herrera a desmarcar Jackson Martinez e na cara de Lukas Raeder, o colombiano atira para o fundo das redes.

90' Vão jogar-se mais quatro minutos.

85' Remate de Hernâni a fazer a bola passar muito por cima da trave.

82' Alteração no Vitória Setúbal, saiu Pedro Queirós e entra Rambé.

80' Substituição no FC Porto, saiu Brahimi e entra Hernâni.

77' Quase empata o Vitória!!! Cabeçada de Suk e Helton a ter de se aplicar para negar o golo dos sadinos.

74' Cartão amarelo para Ricardo por rasteirar Miguel Pedro.

71' Alteração no Vitória Setúbal, saiu Paulo Tavares e entra Dávila.

70' Vinte minutos para o fim do encontro, e a segunda parte apesar de trazer um Vitória Setúbal mais subido, continua a não criar perigo para Helton. De resto no lado portista, mesmo com maior posse de bola, esta vai passando sobretudo pelo meio-campo e as ocasiões para marcar ainda não apareceram.

65' Substituição no FC Porto, saiu Quaresma e entra Evandro.

60' Cartão amarelo para Pedro Queirós por derrubar Herrera.

59' Alteração no Vitória Setúbal, saiu Hélder Cabral e entra Miguel Pedro.

52' Agora é Paulo Tavares que visa a baliza de Helton, mas a bola sair por cima.

49' Remate de Casemiro muito torto sem perigo para a baliza sadina.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O FC PORTO!

Em cima do intervalo o Vitória Setúbal pode queixar-se de uma grande penalidade, que ficou por marcar, após Alex Sandro ter desviado com o braço a bola cruzada na direita. Aguardemos para ver o que nos trazem os segundos quarenta e cinco minutos.

Helton tem sido um autêntico espectador, e ainda não efectuou qualquer defesa, o que explica muito daquilo que tem sido o teor ofensivo dos setubalenses.

Os portistas vão justificando o triunfo, pois foram claramente superiores nest primeira metade do desafio. O placar podia ser ainda mais dilatado, frente a uma equipa sadina quase sempre remetida ao seu meio-campo.

INTERVALO DO JOGO, O FC PORTO BATE O VITÓRIA SETÚBAL POR 0-1!

45' Lance polémico na área azul e branca!!! Na sequência de um livre lateral, Alex Sandro desvia a bola com o braço direito e os jogadores do Vitória Setúbal ficam a pedir grande penalidade. Em nossa opinião ficou por assinalar o castigo máximo.

42' Remate de Ricardo, o lateral direito entra na área e com o pé esquerdo atira cruzado, mas ao lado.

40' Cartão amarelo para Dani por rasteirar Quaresma.

36' Remate de Quaresma, mas a bola sai ao lado.

34' Cartão amarelo para Zequinha por derrubar Brahimi.

30' Nova oportunidade de golo para o FC Porto!!! Centro de Alex Sandro, a bola passa toda a pequena área do Vitória, mas nem Brahimi, nem Jackson Martinez fazem o desvio, que podia ter dado o segundo para os portistas.

O central lesionou-se após um choque com Suk, queixando-se do braço direito.

23' Substituição no FC Porto, saiu Marcano lesionado e entra Martins Indi.

16' Quase o segundo dos portistas!!! Jogada individual de Quaresma, que entra na área e remata de trivela para uma grande defesa de Lukas Rader.

15' GOOOLLLOOO DO FC PORTO!!! Centro na direita de Ricardo, a bola chega a Brahimi que atira para o fundo da baliza sadina.

10' Primeiros dez minutos jogados ainda sem qualquer situação de perigo para nenhuma das balizas. O FC Porto tem mais posse de bola, perante o Vitória Setúbal remetido ao seu meio-campo, tentando aproveitar o erro adversário para sair no contra-ataque.

INÍCIO DO JOGO, SAIU O VITÓRIA SETÚBAL!

19:10. Entram as equipas no relvado do Bonfim, com mais público nas bancadas, mas ainda assim muito longe de estar cheio.

19:05. Os jogadores recolhem aos balneários após os exercícios de aquecimento, para daqui pouco regressarem para o início da partida.

19:00. O Vitória Setúbal não vence em casa há seis encontros. O último triunfo foi em Janeiro frente ao Rio Ave, numa goleada por 4-1.

18:45. As duas equipas já vão aquecendo no relvado do Bonfim, com pouco público nas bancadas derivado da chuva que tem caído e ameaça continuar a fazer-se sentir.

18:40. No banco de suplentes dos sadinos vão estar Miguel Lázaro, Miguel Pedro, Dávila, Kiko, Rambé, Ney e Miguel Lourenço.

18:35. O Vitória Setúbal vai alinhar com Lukas Raeder na baliza, a defesa com Pedro Queirós, Frederico Venâncio, François e Hélder Cabral, no meio-campo Paulo Tavares, Dani e João Schmidt, no Advíncula, Suk e Zequinha.

18:22. No banco de suplentes azul e branco ficam Andrés Fernandez, Martins Indi, Rúben Neves, Evandro, Quintero, Hernâni e Aboubakar.

18:20. O FC Porto vai jogar com Helton na baliza, defesa com Ricardo, Maicon, Marcano e Alex Sandro, no meio-campo Casemiro, Óliver Torres e Herrera, na frente Quaresma, Jackson Martinez e Brahimi.

18:15. Os portistas não venceram nenhum dos dez últimos encontros jogados a sul de Coimbra, sendo que oito foram para o campeonato. A última vitória aconteceu em Agosto de 2013, justamente no reduto dos sadinos.

18:05. O Vitória Setúbal não pode contar com o médio grego, Pelkas que cumpre castigo. No lado do FC Porto, o lateral brasileiro Danilo é a grande baixa por castigo devido acumulação de amarelos, enquanto Cristian Tello e Gonçalo Paciência, ficam de fora por lesão.

17:50. No lado portista, Julen Lopetegui quer conquistar todos os pontos que faltam até ao fim do campeonato. «A equipa está preparada para disputar cada jogo que resta com a máxima energia, e conseguir os doze pontos que ainda estão em disputa», referiu.

17:40. Bruno Ribeiro, técnico dos sadinos espera «matar o borrego», esta noite frente aos dragões. «Não ganhamos ao FC Porto há 32 anos, mas os jogadores sabem que têm de ter concentração e atitude para lutar pela vitória», afirmou.

17:30. Nas últimas quatorze deslocações do FC Porto ao reduto do Vitória de Setúbal, em partidas do campeonato, os portistas venceram sempre, nunca dando qualquer hipótese ao oponente da casa - entre 1998 e o presente, o Porto bateu insistentemente os sadinos no Bonfim; o último empate registou-se em 1997 (1-1).

17:20. Já passaram 32 anos desde a última vitória do Vitória de Setúbal diante do FC Porto tendo como palco o reduto sadino. No ano de 1983, os sadinos receberam o FC Porto e venceram o duelo por 3-1, com golos de Cerdeira, Da Silva e Nascimento, contra um golo portista de Jacques. Bruno Ribeiro tentará hoje liderar a equipa rumo à História.

17:10. Em 133 jogos entre Vitória de Setúbal e FC Porto, para a Liga, o Porto domina as estatísticas com 92 vitórias contra 20 triunfos sadinos; para recuarmos até à última vitória sadina diante do Porto, teremos que volver ao ano de 1989, quando o Vitória de Setúbal foi à Estádio das Antas vencer por 0-1.

16:55. O Vitória de Setúbal de Bruno Ribeiro está afastado das vitórias desde o dia 14 de Março de 2015, o último dia em que saiu vitorioso de um duelo na Liga: bateu, na Cidade Berço, o Vitória de Guimarães por 0-1. A senda de jogos sem ganhar dos sadinhos estende-se actualmente a cinco jogos (três empates e duas derrotas).

16:45. O pior ataque da Liga NOS, o Vitória de Setúbal, irá enfrentar a melhor defesa do campeonato, o FC Porto, que apenas concedeu 12 golos nestes 30 jogos. Os portistas não perdem para a Liga desde o dia 25 de Janeiro de 2015, dia em que foi derrotado pelo Marítimo, nos Barreiros - doze jogos sem conhecer o sabor da derrota no campeonato.

16:25. O Vitória de Setúbal luta contra a despromoção, seguindo na décima sexta posição da tabela, com mais três pontos que o Gil Vicente; depois do desaire de ontem dos gilistas, pontuar frente ao FC Porto seria dar um passo importante rumo à manutenção. Os sadinos são, a par da Académica, o pior ataque da Liga (apenas 21 golos marcados).

16:15. O FC Porto está neste momento a seis pontos do líder Benfica, que ontem deslocou-se ao reduto do aflito Gil Vicente, e, sem nenhumas dificuldades, goleou a equipa de Barcelos por 0-5, colocando ainda maior pressão sob a equipa do FC Porto. Perder pontos hoje, no Bonfim, será entregar o título à equipa encarnada.

16:10. O FC Porto segue na segunda posição da tabela classificativa e, apesar das declarações de esperança e motivação, a verdade é que o título de campeão nacional está cada vez mais longe do alcance dos portistas - após o empate a zeros na Luz, as chances de atingir esse objectivo esfumaram-se drasticamente.

16:00. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Vitória Setúbal x FC Porto, partida referente à jornada 31 da Liga NOS 2014/2015 - siga o minuto a minuto do jogo Vitória de Setúbal x FC Porto, em directo e , grátis, com Vavel Portugal.