Belfoldil, Guidetti ou Castaignos: Sporting ataca 'avançados de custo zero'

A estratégia de ataque ao mercado está traçada e os alvos ventilados pela imprensa portuguesa e também pela imprensa estrangeira, indicam, claramente, que o Sporting está concentrado no reforço do sector ofensivo - Islam Slimani poderá ser transferido no final da temporada e Fredy Montero, longe de ter realizado uma temporada positiva, também deverá seguir a sua carreira noutras paragens (o próprio agente do colombiano assim o anteviu).

Restando Junya Tanaka, avançado que não é mais que a terceira opção do treinador (apesar de fazer parte dos onzes da rotatividade impostos nas últimas semanas por Marco Silva), resta ao Sporting buscar, activamente, um avançado que possa encabeçar o ataque à Primeira Liga 2015/2016,- terá, pois, de ser um jogador acessível aos cofres do Leão, mas, ao mesmo tempo, possuir a craveira necessária para tomar de imediato as rédeas do ataque leonino.

É neste contexto que surgem os nomes de Ishak Belfoldil, John Guidetti e Luc Castaignos - três avançados promissores, todos eles com vontade de impulsionar a ainda precoce carreira, sedentos de oportunidades de jogo numa equipa que se possa passear pelas avenidas prestigiadas da Liga dos Campeões. O trio de alvos do Sporting está em final de contrato e verá no clube de Alvalade uma apetecível ponte rumo ao estrelato; o único grande entrave é a exigência salarial de todos eles.

O argelino Belfoldil, de 23 anos, poderá suceder ao compatriota Slimani, tanto na nacionalidade como no estilo de jogo: com 1,92 metros de altura, força e rasgo, Belfoldil adicionaria técnica ao ataque leonino, já que se sente confortável com a bola nos pés. Formado no Lyon, actua no Parma após falhar a afirmação no Internazionale. Outro dos alvos é Guidetti: o forte avançado sueco de 23 anos é conhecido por ser um homem de área, e, após constantes empréstimos pelo Manchester City, escolhe agora novo rumo na carreira.

Castaignos, avançado holandês de 22 anos, segue também as coordenadas físicas dos outros dois alvos: tem 1,87 metros e é um jogador forte mas capaz de imprimir velocidade e agilidade ao jogo ofensivo. Formado no Feyenoord e actualmente a militar no FC Twente, Castaignos marcou 14 golos em 33 jogos na presente temporada, bom cartão de apresentação; o problema será mesmo o elevado salário exigido pelo atacante.