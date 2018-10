Resultado GP de Espanha de F1 2015

Obrigado por nos terem acompanhado em mais um directo da Fórmula 1. Convidamo-vos a continuar a seguir toda a actualidade do desporto em VAVEL.com. Obrigado e bom resto de domingo a todos!

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO GP DE ESPANHA 2015

1) Rosberg, 2) Hamilton, 3) Vettel, 4) Bottas, 5) Räikkönen, 6) Massa, 7) Ricciardo, 8) Grosjean, 9) Sainz, 10) Kvyat, 11) Verstappen, 12) Nasr, 13) Perez, 14) Ericsson, 15) Hulkenberg, 16) Button, 17) Stevens, 18) Mehri.



Maldonado e Alonso não terminaram a prova.

«YES!», grita Rosberg via rádio. É a primeira vitória do alemão da Mercedes em 2015, depois de também este fim-de-semana ter conseguido a primeira pole da temporada.

Lewis Hamilton cruza a meta em 2º e Vettel termina em 3º, a fechar o pódio. Bottas segura o 4º posto para a Williams e Kimi Räikkönen é 5º.

NICO ROSBERG VENCE O GP DE ESPANHA 2015!!

66/66 Sainz e Kvyat tocam-se à entrada da primeira curva, mas continuam em pista.

VOLTA FINAL!

62/66 Tudo cada vez mais definido. As diferenças parecem suficientes para, salvo imprevistos, tudo terminar como se desenha: Hamilton está a cerca de 12s de Rosberg, e Vettel segue a mais de 20s do inglês.

59/66 Räikkönen pressiona Bottas cada vez mais, mas ainda não o suficiente para tentar a ultrapassagem.

57/66 Grande debate via rádio entre Hamilton e a box. O engenheiro quer que Hamilton consolie a posição, mas Hamilton quer arriscar o ataque a Rosberg.

55/66 A Ferrari poderá ter perdido para Hamilton ao não responder à troca de pneus do britânico, que com mais uma paragem ainda conseguiu melhor andamento.

51/66 Hamilton tem de trocar de pneus.Vem de volta à pista... E reentra à frente de Vettel: é 2º.

50/66 A 16 voltas do final, temos 1) Hamilton, 2) Rosberg, 3) Vettel, 4) Bottas e 5) Räikkönen.

47/66 Péssimas notícias para Maldonado... Via rádio, a Lotus informa o venezuelano que tem de regressar à box. 4º abandono em 5 corridas.

47/66 O engenheiro tranquiliza Rosberg, informando-o de que Hamilton ainda vai voltar a parar. Agora, na recta da meta, Räikkönen ultrapassa Massa.

45/66 "Box, box, box!" é o que ouve Rosberg via rádio. Pára o líder... E Hamilton tem a liderança!

43/66 Räikkönen e Bottas também param. O finlandês da Ferrari é 6º, o compatriota da Williams é 4º, e pelo meio está o outro Williams, de Massa.

42/66 Grande aparato na box da Lotus... Grosjean não conseguiu parar e o homem que segura o macaco dianteiro foi lançado pelo ar, mas sem ferimentos.

41/66 Vettel vem à box e sai com pneus duros. 2,2s apenas de paragem! Regressa em 4º, o alemão.

40/66 Ao fim de 40 voltas, temos na frente 1) Rosberg, 2) Vettel, 3) Hamilton, 4) Bottas e 5) Räikkönen.

37/66 Hamilton vem a roubar mais de 2s por volta com os pneus médios! A Ferrari diz a Vettel que Hamilton deverá parar novamente, pelo que ele poderá tentar ir até ao final com apenas duas paragens.

35/66 Hamilton assina o melhor tempo da corrida, e de que maneira! 1,29,910!

34/66 Era apenas preciso falar... Hamilton ultrapassa o finlandês da Ferrari na recta da meta!

34/66 Em 5º, Hamilton está agora a cerca de 1s do Ferrari de Räikkönen. Na frente, Rosberg tem 10s sobre Vettel.

33/66 Lewis Hamilton pára para instalar pneus duros. Conseguirá o britânico fazer a segunda metade da corrida sem precisar de novo conjunto de pneus?

30/66 Vettel continua a segurar Hamilton fora do intervalo para DRS. 1,6s separam agora os dois.

ALONSO ESTÁ FORA! O McLaren do espanhol estava com problema no sistema de travagem, e viveu-se mesmo um momento dramático na box. O espanhol não conseguiu travar o suficiente e chocou contra o macaco que deveria levantar o carro na paragem. Felizmente, os mecânicos perceberam a situação e afastaram-se do monolugar. Não se verificam ferimentos.

27/66 Rosberg começa a dobrar os últimos pilotos. Já ultrapassou os Manor e o McLaren de Button.

25/66 25 voltas cumpridas, a liderança mantém-se praticamente inalterada desde início, e divide-se por 1) Rosberg, 2) Vettel, 3) Hamilton, 4) Bottas e 5) Räikkönen.

23/66 Kvyat ultrapassa Verstappen ao atirar-se surpreendentemente para o interior da pista antes da curva 1. O russo é agora 9º.

22/66 Más notícias para Grosjean. O engenheiro avisa-o para não acelerar ao passar pela quarta mudança, que está com problemas, sob risco de explodir o motor do Lotus.

21/66 Sainz via rádio: «Pessoal, definitivamente este composto [duro] é o errado!»

21/66 Hamilton acelera pela recta da meta, abre o DRS e aproxima-se do Ferrari de Vettel, mas não é suficiente para tentar a ultrapassagem. Entretanto, Hulkenberg, em luta com Sainz na primeira curva, é obrigado a sair de pista para não colidir com o espanhol.

19/66 Problemas na paragem do Sauber de Ericsson... Os mecânicos demoram a colocar a roda dianteira esquerda.

18/66 Räikkönen, líder provisório, vem para a box. O homem da Ferrari regressa em 5º, atrás de Bottas, e com pneus duros, ao contrário dos homens da frente, que continuam todos com médios.

17/66 Estranha opção da Lotus, que devolve Maldonado à pista com a asa traseira suportada apenas pela coluna esquerda. Veremos se os comissários concordam com a solução...

15/66 Enquanto vemos danos na asa traseira de Maldonado, Rosberg recebe ordem de paragem na box. Boa paragem, com 2,5s. Rosberg reentra ainda à frente de Vettel e Hamilton. Räikkönen é o novo líder, mas ainda não parou.

15/66 Vettel vem para a box. Paragem perfeita em 2,3s para a Ferrari!

14/66 Hamilton pára na box, ao ver que Vettel se mantém na pista... Mas problemas na paragem! A roda traseira esquerda demora a ser apertada... E Hamilton volta à pista atrás do Lotus de Maldonado.

14/66 Hamilton continua colado a Vettel desde a primeira volta: o inglês mantém o alemão a menos de 1 segundo.

12/66 Grosjean perde momentaneamente o controlo do carro na curva 12, mas evita o despiste.

11/66 Ricciardo passa Verstappen na primeira curva, mas o australiano sai largo e o holandês recupera a posição.

10/66 Alonso trabalha arduamente para mostrar bom desempenho em casa. O espanhol é 12º, mas o outro McLaren (Button) não vai além de 18º.

7/66 Rosberg continua a registar melhores tempos por volta, e a vantagem sobre Vettel é já de 4 segundos.

5/66 Pastor Maldonado está a fazer uma boa prova. O venezuelano, que já venceu aqui em 2012 e que ainda só terminou uma corrida em 2015, já é 8º.

4/66 Nico Rosberg vai batendo os seus próprios tempos. 1:31,755 é agora a melhor volta da corrida. Entretanto, Maldonado passa o colega Grosjean e já é 9º. O francês perde outro lugar para Ricciardo e reporta problemas à box.

2/66 A rápida progressão do finlandês da Ferrari coloca pressão sobre a Mercedes. O Williams de Bottas é o único a intrometer-se na luta entre alemães e italianos.

2/66 Räikkönen também largou bem, ultrapassando os dois Toro Rosso, e já é 5º. Entretanto, Nasr queixa-se de muitas vibrações no seu carro.

1/66 Rosberg arranca bem e mantém-se na frente. Vettel sai melhor do que Hamilton e assalta o segundo posto ainda antes da curva 1.

ARRANCA O GP DE ESPANHA 2015!

13:03 Carros alinhados no grid. Tudo pronto para a partida...

13:02 O dia está quente em Barcelona: 25ºC é a temperatura do ar, com a pista a registar 45ºC.

13:00 Todos os 20 pilotos vão arrancar com pneus médios instalados. Saem os pilotos para a volta de aquecimento e formação.

12:57 As equipas fazem os últimos preparativos. Os pilotos estão já dentro dos seus monolugares, prontos para a volta de formação.

12:50 Pormenor interessante no grid: Vettel tem em cada um dos seus ténis uma moeda da sorte, algo que o alemão já faz desde os tempos da Red Bul..

12:46 Toca o Hino Nacional de Espanha no traçado da Catalunha. Os pilotos perfilam-se na linha de partida.

12:42 Räikkönen, que largará em 7º, teve problemas na qualificação, depois de ter sido impedido de usar um novo set de pneus médios, já que um destes ficou queimado por um dos cobertores que aquecem os compostos antes dos carros saírem para a pista.

12:34 Neste momento, Alonso é um dos homens em pista, no seu McLaren com nova pintura.

12:32 Estamos a apenas 30 minutos do início da corrida. Os carros vão saindo para a pista para as suas voltas de instalação.

Recordemos neste momento a distribuição dos pilotos pelo grid para o GP de Espanha 2015:

1) Rosberg, 2) Hamilton, 3) Vettel, 4) Bottas, 5) Sainz, 6) Verstappen, 7) Räikkönen, 8) Kvyat, 9) Massa, 10) Ricciardo, 11) Grosjean, 12) Maldonado, 13) Alonso, 14) Button, 15) Nasr, 16) Ericsson, 17) Hulkenberg, 18) Perez, 19) Stevens, 20) Mehri.

11:40 Quem já se tinha provado em boa forma em solo espanhol e que o repetiu na Qualificação foi a Toro Rosso. Carlos Sainz e Max Verstappen vão largar surpreendentemente da terceira linha, respectivamente no 5º e 6º postos.

11:30 A Red Bull continua com problemas na sua unidade motriz e unidade eléctrica, com Daniel Ricciardo impedido de correr durante boa parte do fim-de-semana, enquanto os engenheiros se atarefavam na garagem. Kvyat foi apenas 8º; Ricciardo 10º.

11:24 A vantagem dos Mercedes continua a ser clara: só Rosberg e Hamilton rodaram no segundo 24. O pacote aerodinâmico alemão parece abrir diferente para a solução dos italianos num traçado exigente como o de Barcelona.

11:18 Com a Mercedes a continuar a reclamar para si a primeira linha da grelha, a Ferrari continua a mostrar-se o maior desafiador das Flechas de Prata. Contudo, na Q3, só Vettel conseguiu manter-se pressionante, segurando o terceiro lugar. Räikkönen foi apenas 7º.

11:12 Ontem, na Qualificação, Nico Rosberg conquistou a pole position, ao bater o colega Lewis Hamilton por cerca de 0,3s. Esta é a primeira pole de 2015 para o alemão, já que Hamilton levara as anteriores quatro.

11:08 Corre-se em Barcelona desde 1991, e o recorde para melhor volta sobrevive desde 2008. O dono do recorde estará hoje em pista: o finlandês Kimi Räikkönen, com um tempo de 1:21,670.

11:05 O Circuito da Catalunha tem 16 curvas, desenhadas ao longo de 4,655 km. Com 66 voltas para cumprir, os pilotos percorrerão um total de 307,104 km.

11:00 Bom domingo a todos! Sejam bem-vindos a nova transmissão da F1 no VAVEL Portugal. Hoje estamos em Espanha, no Circuito da Catalunha, próximo de Barcelona.